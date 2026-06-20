Superó a los grandes... Bono entra en la historia del Mundial por la puerta de Escocia

Yassine Bounou, portero de Marruecos, ya figura entre los grandes guardametas africanos y ha hecho historia en el Mundial.

El guardameta del Al-Hilal saudí contribuyó a la valiosa victoria de Marruecos sobre Escocia (1-0) en la madrugada de este sábado, en la segunda jornada del Grupo 3 de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, un triunfo que acerca al equipo a los dieciseisavos de final.

Según «SofaScore», no realizó ninguna parada en los 90 minutos.

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Mantuvo su portería a cero por cuarta vez en un Mundial, tras lograrlo ante Croacia, España y Portugal en 2022, en solo ocho partidos disputados.

Según la cadena francesa «Stats Foot», Bono es el portero africano con más partidos sin recibir gol en la historia de la Copa del Mundo.

Según el portal, superó el récord compartido por Peter Rufai y Vincent Enyeama (Nigeria) y Thomas Nkono (Camerún), quienes lo lograron en tres ocasiones.

Además, ya es el cuarto portero con más partidos en la historia de la selección marroquí.

Con 92 encuentros, el guardameta comparte el cuarto lugar con Youssef En-Nesyri, ausente de la convocatoria para el Mundial 2026.

Comanda la lista Noureddine Naybet con 115 partidos, seguido de Achraf Hakimi con 98 y, después, Ahmed Feras con 94.