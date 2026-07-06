Superará a todos en 2026... El Real Madrid está a punto de batir un récord mundial en el Mundial

Según un artículo periodístico publicado este lunes, el Real Madrid está a punto de batir un récord mundial en el Mundial de 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el diario «AS», los jugadores del Real Madrid han marcado hasta ahora 16 goles con sus selecciones en este Mundial.

Esta cifra iguala el récord del Barcelona en el Mundial de 1994.

Si marcan dos más, igualarán el récord de 18 goles; con tres, lo superarán.

El París Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Honvéd de Budapest comparten el récord de 18 goles en una misma edición.

El Real Madrid ya es el club que más goles aporta en este Mundial y está a punto de batir el récord.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, lleva siete goles con Francia y lidera la tabla de goleadores junto a Lionel Messi y Erling Haaland.