Marruecos hizo historia en el Mundial al vencer 1-0 a Escocia en la tercera jornada y afianzar su liderato en el grupo.

Con este resultado, los «Leones del Atlas» suman 4 puntos de 6 posibles y están cerca de avanzar a la siguiente ronda, tras su empate inicial ante Brasil (1-1).

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Con este triunfo, los marroquíes extienden a seis su racha de partidos sin perder en la fase de grupos (tres victorias y tres empates).

Con esta racha, Marruecos supera a Camerún (cinco partidos sin perder entre 1982 y 1990) y a Senegal (también cinco entre 2002 y 2018), y se convierte en la selección africana con la mejor marca histórica en fases de grupos.

En Catar 2022 fue cuarta, mejor resultado histórico para un equipo árabe o africano.