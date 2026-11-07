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FBL-ENG-PR-ARSENAL-HULLAFP
Traducido por

Supera todas las estadísticas de la temporada pasada: Havertz firma una cifra impactante

Arsenal vs Hull
Arsenal
Hull
Premier League
K. Havertz
B. Saka
Inglaterra
Alemania

¡Un enigma desconcertante!

Nuevos datos han revelado una situación inusual del jugador alemán Kai Havertz, estrella del Arsenal en la Premier League, a partir del comportamiento de sus movimientos en el partido de este sábado ante el Hull City, correspondiente a la décima jornada.

Según una estadística publicada por la cadena "Opta", Havertz ha caído en fuera de juego 15 veces esta temporada, la última de ellas este sábado frente al Hull City, una cifra que ya supera la de cualquier jugador del equipo cuyos fueras de juego se señalaron a lo largo de toda la temporada pasada.

Bukayo Saka fue quien registró la cifra más alta en las filas del Arsenal la temporada pasada, con 14 fueras de juego, pero Havertz lo ha superado rápidamente antes de que concluya la temporada actual.

El equipo del técnico Mikel Arteta encabeza la clasificación de la Premier League antes del partido de este sábado, con 24 puntos. Por su parte, el Hull City ocupa el decimotercer puesto con 11 puntos.

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