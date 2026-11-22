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La estrella marroquí Yassir Zabiri sigue brillando en LaLiga esta temporada tras marcar dos goles en el partido de su equipo, el Racing de Santander, ante la Real Sociedad, correspondiente al campeonato español, este domingo.

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Zabiri arrancó el partido con fuerza y perforó la portería en el minuto 6 para adelantar a su equipo. Apenas dos minutos después, volvió a marcar para firmar su segundo gol del encuentro.

La brillante estrella marroquí eleva así su cuenta a 11 goles en LaLiga esta temporada y se mete de lleno en la lucha por el liderato de la tabla de goleadores del campeonato.

Zabiri ocupa ahora la tercera posición y supera al español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, que suma 10 goles. Por delante de él en la clasificación figuran el brasileño Raphinha, delantero del Barça, con 15 goles, y el francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, que ha marcado 13.

¿Quién es Yassir Zabiri?

El joven internacional marroquí Yassir Zabiri sigue escribiendo capítulos excepcionales en su carrera. En muy poco tiempo ha pasado de ser una promesa de los campos marroquíes a convertirse en una máquina de hacer goles imparable con la camiseta del Racing de Santander en LaLiga, además de en una de las caras nuevas más destacadas del ataque de la selección.

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Yassir Zabiri nació el 23 de febrero de 2005 en la ciudad marroquí de Marrakech. Creció apasionado por el fútbol antes de ingresar en la Academia Mohammed VI de Fútbol, considerada la principal cantera de talentos de Marruecos y del continente africano, y que ha dado a la selección marroquí estrellas de talla mundial como Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd y Abdelkabir Abqar.

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En medio de una constelación de talentos dentro de la academia, Zabiri se hizo un nombre con autoridad y acaparó las miradas de los dirigentes del Union Touarga marroquí, que lo fichó oficialmente y con el que inició su carrera profesional en 2024.

Los entrenadores confiaron en él como delantero centro y como extremo gracias a su enorme velocidad, su gran habilidad en el regate y su aguda inteligencia para colocarse dentro del área.

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La etapa portuguesa y la puerta del Stade Rennes

Zabiri no necesitó mucho tiempo para demostrar sus cualidades en el primer equipo del Union Touarga: marcó 3 goles y dio una asistencia en sus primeras apariciones. En agosto de 2024 hizo las maletas rumbo a Europa de la mano del Famalicão portugués, con un contrato de cuatro temporadas.

En Portugal, Zabiri brilló con el filial, con 5 goles en 6 partidos, lo que llevó al cuerpo técnico a subirlo rápidamente al primer equipo. Allí siguió marcando en la Primeira Liga durante la temporada 2025-2026, lo que desató el interés de los grandes clubes europeos. Finalmente, el Stade Rennes francés cerró oficialmente su fichaje el 2 de febrero de 2026 con un contrato hasta junio de 2029.

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Una gesta histórica con Marruecos

En el plano internacional, Mundial de Chile 2025 incluido, Zabiri fue una pieza fundamental de la selección sub-20 de Marruecos. Contribuyó a la conquista del Torneo del Norte de África 2024 y logró el subcampeonato de la Copa Africana de Naciones sub-20 de Egipto 2025, pese a sufrir una fuerte lesión en el tobillo que le impidió disputar las rondas decisivas.

Pero su verdadera cita con la gloria llegó en la fase final del Mundial sub-20 de Chile (octubre de 2025), donde lideró a la selección sub-20 de Marruecos hacia una gesta histórica: la conquista del título mundial. Zabiri inauguró su exhibición marcando ante España (2-0) y después ante Brasil (2-1) en la fase de grupos, antes de cerrar el torneo de la mejor manera posible con el doblete que dio la victoria ante Argentina (2-0) en la final. Se llevó los premios de máximo goleador del campeonato (con 5 goles) y el Balón de Plata como segundo mejor jugador del Mundial.

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Explosión goleadora en LaLiga

En busca de minutos de forma regular en una de las ligas más potentes de Europa, Zabiri se incorporó el 29 de julio de 2026 al Racing de Santander, cedido por una temporada desde el Stade Rennes.

En los campos de LaLiga, la estrella marroquí ha provocado un auténtico terremoto futbolístico: firmó el primer hat-trick de su carrera profesional en solo 21 minutos ante el Elche el 28 de agosto de 2026, al que siguieron un doblete frente al Deportivo Alavés y un gol al gigante Barcelona. Con ello se ganó con todo merecimiento el premio al mejor jugador sub-23 de LaLiga del mes de septiembre de 2026. Hasta ahora, Zabiri mantiene unos números asombrosos en el campeonato, con 11 goles en 13 partidos.

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Este rendimiento excepcional le abrió de par en par las puertas de la selección absoluta de Marruecos. Debutó oficialmente ante Gabón en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 en septiembre de 2026, y después estrenó su cuenta goleadora internacional con la camiseta de Marruecos al marcar a Níger en la holgada victoria por 5-1 del 13 de noviembre de 2026. Una confirmación de que es el futuro del ataque del fútbol marroquí para los próximos años.