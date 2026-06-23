«Supera a Ronaldo y a Henry»... Una respuesta contundente que acalla a los detractores de Mbappé

A pesar de sus dos goles ante Senegal en el debut mundialista de Francia y de su doblete contra Irak, Kylian Mbappé sigue recibiendo críticas, tanto en el Real Madrid como en la selección. Pero la respuesta ha sido contundente y llega de una leyenda defensiva que conoce la presión.

El exjugador francés Bixente Lizarazu rompió su silencio para defender con firmeza a Kylian Mbappé tras las críticas que recibió el delantero del Real Madrid después del partido entre Francia y Senegal, que terminó 3-1 a pesar de sus dos goles.

Lizarazu, campeón del mundo en 1998, se basó en las cifras de su artículo en «L’Équipe» —recogido por «Mundo Deportivo»— para afirmar que las críticas a Mbappé son «parciales e injustas».

Con solo 27 años, Mbappé es el máximo goleador de la historia de Francia (58 goles en 99 partidos) y uno de los máximos anotadores del Mundial (14 goles en 15 partidos).

A lo largo de su carrera, ha marcado 427 goles en 570 partidos, con un promedio de 0,75 goles por encuentro; superior a leyendas como Ronaldo (0,65), Raúl (0,42), Henry (0,45) y Van Basten (0,70). Por eso me molesta esta crítica constante en los últimos dos años».

Sobre la comparación entre PSG y Real Madrid, añadió: «Desde 2024 el PSG ha ganado dos Champions y el Madrid ninguna, pero eso no resta mérito a Mbappé ni lo convierte en un jugador más».

Finalmente, respondió a quienes critican su aportación defensiva: «Quienes ven en su escasa labor defensiva un defecto grave y quieren colocarlo en la izquierda para obligarle a defender más se equivocan de lleno».