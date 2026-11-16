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Brighton & Hove Albion es la gran sorpresa de esta temporada de la Premier League, gracias sobre todo a dos alemanes: el entrenador Fabian Hürzeler y el veterano Pascal Groß.

Pregunta de concurso: ¿quién es el mejor jugador de lo que va de temporada en la Premier League? ¡Pascal Groß! Al menos, esa es la opinión del prestigioso medio especializado The Athletic. Aunque a primera vista pueda sonar a chiste, especialmente para algún que otro aficionado del BVB, no le faltan motivos.

No es casualidad que Groß supere en esa clasificación a estrellas como Declan Rice (2.º, Arsenal FC) o Erling Haaland (3.º, Manchester City), mientras que Kevin Schade (44.º, Brentford FC) es el único otro futbolista alemán que juega fuera de su país incluido en ella. Florian Wirtz (Liverpool FC), por ejemplo, ni siquiera ha entrado entre los 50 mejores jugadores.

Para el futbolista, que ya tiene 35 años, supone un merecido reconocimiento, después de que el entrenador Niko Kovac dejara de contar con él en el Borussia Dortmund a principios de 2026 y regresara al Brighton en invierno, de forma más o menos inesperada.

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Los Seagulls ocupan actualmente el segundo puesto de la clasificación, a cinco puntos del vigente campeón, el Arsenal FC. Los Gunners también parten esta temporada como grandes favoritos al título y han respaldado esa condición con nueve victorias en las diez primeras jornadas. Su única derrota de la temporada llegó, precisamente, contra el Brighton. Gracias a una exhibición táctica, el equipo de Fabian Hürzeler arrolló por 3-0 al vigente campeón a mediados de septiembre . El Arsenal sencillamente no encontró respuesta a la presión extremadamente agresiva del supuesto equipo menos favorito.

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Líder en participaciones de gol en la Premier League: Groß es, junto a Hürzeler, la cara del éxito del Brighton

El gran protagonista sobre el césped fue Groß, que marcó un gol y dio una asistencia. No fue un hecho aislado. Con diez participaciones directas de gol (cuatro tantos y seis asistencias), el centrocampista lidera incluso la clasificación de goleadores y asistentes de la Premier League por delante de Haaland (nueve goles y ninguna asistencia). Su aportación ha sido decisiva para que el Brighton tenga el mejor ataque de la liga.

Además, apenas unas semanas después de dar el golpe sobre la mesa ante el Arsenal, fue elegido jugador del mes en la máxima categoría inglesa. Con 35 años y tres meses, se convirtió en el sexto ganador más veterano del premio. Solo lo habían recibido con más edad Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ambos con 38 años), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) y Paul Scholes (35 años y nueve meses).

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El momento resultó curioso. Groß había anunciado su retirada de la selección alemana apenas unos días antes. «Todavía disfruto jugando al fútbol aquí, en mi club, pero en Alemania hay una renovación, y eso también está bien. Les desearé suerte», explicó poco después de que se anunciara la primera convocatoria de Jürgen Klopp. Ya había sido una sorpresa su convocatoria para el Mundial por parte del exseleccionador Julian Nagelsmann, que quiso contar con él pese a la enorme competencia en el centro del campo. Nagelsmann elogió a Groß como el pegamento de la selección: «Lo veo como un imán entre los jugadores, alguien que tiene buen instinto para saber qué necesita cada uno en cada momento».

Al final, Groß solo jugó en el descalabro en ultramar al entrar como suplente en el intrascendente 1-2 contra Ecuador de la última jornada de la fase de grupos. Fue también su último partido con la selección alemana. Cuando Alemania cayó de forma bochornosa ante Paraguay en la tanda de penaltis, tuvo que seguirlo todo desde la banda. Más tarde, Groß reveló que, a diferencia de otros, le habría gustado lanzar un penalti . «Estaba preparado para ese escenario, pero no quiero remover el pasado», dijo.

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Una frase que describe bastante bien lo que Groß puede aportar en un entorno que le viene bien. Un líder discreto que está ahí cuando se le necesita. Alguien que toma la iniciativa, pero que tampoco tiene ningún problema en asumir un papel secundario. La idea de que también ocuparía ese lugar a su regreso al Brighton se desvaneció hace tiempo, ¡y en tiempo récord! Un día después de anunciarse su fichaje, Groß ya saltó al campo como suplente; cinco días más tarde volvió a ser titular por primera vez. Contra el Manchester City.

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La falsa idea sobre Groß: ¿ya no tenía la forma física necesaria para el BVB y Niko Kovac?

La idea equivocada era, en cualquier caso, comprensible. Al fin y al cabo, Groß venía de una etapa bastante decepcionante en el BVB. En un principio, su fichaje en el verano de 2024 fue celebrado como una incorporación clave: debía ser la prolongación en el campo del exentrenador Nuri Sahin y conectar la defensa con el ataque gracias a su indiscutible inteligencia futbolística. Sin embargo, tras sumar unas destacadas 16 participaciones de gol en 50 partidos oficiales, acabó relegado al banquillo con Kovac. Por detrás de Felix Nmecha, Marcel Sabitzer y Jobe Bellingham, Groß ya no tenía sitio en la primera mitad de la temporada 2025/26 en un sistema marcado por el dinamismo y la condición física. El decepcionante balance: 732 de los 2220 minutos de juego posibles.

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El regreso al Brighton fue, al mismo tiempo, un paso lógico y consecuente. Volvía al lugar donde su estrella había empezado a brillar de verdad. En su día, el club del condado de East Sussex, hoy sobradamente conocido por sus fichajes poco convencionales gracias a un sistema de captación basado exclusivamente en datos y copiado en numerosas ocasiones , pagó tres millones de euros al FC Ingolstadt por un Groß completamente desconocido para el gran público. Siete años y 75 participaciones de gol en 228 partidos de la Premier League después, el BVB se hizo con él por siete millones de euros.

Además, Groß, que suele jugar como interior de vocación ofensiva y a veces lleva el brazalete de capitán, tiene con Hürzeler un peso dentro del equipo que no iguala ningún otro jugador de la actual plantilla. Desde que volvió a ser titular contra el Manchester City, Groß no ha vuelto a empezar un partido de liga en el banquillo. Solo ha sido sustituido dos veces. Una posición sin igual en el Brighton que no se explica únicamente por su cifra de participaciones de gol, superior a la media.

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Las sorprendentes cifras de Groß: mucho más que una máquina de participar en goles y futuro entrenador

Porque Groß es mucho más que una máquina de participar en goles. Según la base de datos de FotMob, los 29 remates a puerta que ha propiciado lo convierten también en el jugador más creativo de la liga. Además, Groß demuestra que físicamente todavía puede seguir el ritmo de los demás futbolistas. Con 119,5 kilómetros recorridos, el equivalente a casi tres maratones en diez partidos, el 19 veces internacional ha cubierto más distancia que cualquier otro profesional de la máxima categoría inglesa. Unas cifras sorprendentes que probablemente causen asombro en Dortmund y a Kovac.

«No era algo con lo que contara necesariamente», dijo Groß hace poco a Sky sobre sus impresionantes números de cara a portería. Su análisis posterior dio en el clavo: «Para mí, personalmente, igual que para todo el equipo, ha sido un buen comienzo. Creo que nuestra forma de jugar me viene muy bien. Generamos muchas ocasiones, recuperamos muchos balones y llegamos a menudo a situaciones en las que se puede dar el último pase. Queremos crear muchas oportunidades de gol. Simplemente es divertido jugar en este equipo».

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¿Y quién sabe? Tal vez esta historia de éxito termine incluso con la primera participación del Brighton en la Champions League. En ese caso, seguramente Groß tampoco se plantearía retirarse, aunque su contrato vence al final de la temporada. «Mientras me encuentre bien, disfrute y pueda ayudar a mi equipo, seguiré. Para mí también es importante tener un papel en el equipo que me venga bien, me llene y con el que esté satisfecho. Mientras se cumpla eso, no veo ningún motivo para dejarlo», subrayó significativamente en aquella entrevista, en la que explicó que, si pusiera fin a su carrera, estaría «en paz» consigo mismo.

Sobre todo porque ya tiene claro qué hará después. Al nacido en Mannheim le espera una carrera como entrenador que, según muchos, será muy exitosa. A Groß solo le falta obtener la licencia de entrenador de fútbol, reveló recientemente a kicker. «Porque con nuestro calendario no queda tiempo para eso», dijo, y añadió con buenos motivos: «Así que tendrá que esperar un poco más. Pero no es ningún problema».

Getty Images

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Pascal Groß: comparativa de sus estadísticas en el BVB y en el Brighton desde su regreso

Club BVB Brighton & Hove Albion Partidos (minutos jugados) 66 (4.558) 38 (3.253) Goles 1 6 Asistencias 17 11