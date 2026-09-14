Supera a Cruyff y persigue a Guardiola a un ritmo aterrador: Flick escribe la historia en el Barcelona

En un tiempo récord nunca antes visto en el Barcelona, Hansi Flick se ha reservado un lugar entre los grandes; el técnico alemán no se ha limitado a liderar la Liga española desde el inicio de la presente temporada, sino que ha convertido ese liderato en una cifra histórica que lo sitúa entre los "5 mejores entrenadores" de la historia del club catalán en cuanto a número de jornadas como líder de la Liga.

Según las cifras oficiales reveladas por el famoso estadístico Pedro Martín, y recogidas por "Mundo Deportivo", Flick ha llevado al Barcelona a encabezar la clasificación de la Liga en 61 jornadas de las 81 jornadas en las que ha dirigido al equipo. Se trata de una cifra asombrosa que representa el 75% del total de sus partidos en la Liga como líder.

Con esta cifra, Flick ha superado a la leyenda inglesa de los banquillos Terry Venables, que fue líder durante 60 jornadas a lo largo de 3 temporadas completas, para ocupar el quinto puesto en la clasificación histórica.

Lo llamativo del logro de Flick no es solo la cifra, sino la extraordinaria rapidez con la que lo ha conseguido; mientras que los cuatro entrenadores que lo superan necesitaron largas temporadas, él ha alcanzado su hazaña en dos temporadas y el inicio de su tercera.

Encabeza la clasificación Pep Guardiola con 87 jornadas en 4 temporadas, seguido de Frank Rijkaard con 85 jornadas en 5 temporadas, después Ernesto Valverde con 80 jornadas en 3 temporadas, y Rinus Michels con 63 jornadas en 6 temporadas, cifra que Flick está a solo dos jornadas de batir.

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La magnitud del logro se pone de manifiesto al compararlo con otras leyendas que dirigieron al Barcelona durante muchos años, ya que justo por detrás de Flick se sitúan Johan Cruyff, que necesitó 8 temporadas completas para ser líder en solo 59 jornadas; Louis van Gaal, que lideró 58 jornadas en 4 temporadas; y Luis Enrique, que lideró 55 jornadas en 3 temporadas, lo que confirma que lo que está haciendo el técnico alemán es un dominio absoluto del liderato de la Liga a un ritmo sin precedentes.