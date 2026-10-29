El portugués Joao Felix, estrella del Al-Nassr, continuó escribiendo la historia con el conjunto saudí, después de guiarlo hacia la victoria sobre el Al-Faisaly, por un resultado de (5-3), durante el partido que enfrentó a ambas partes, en la jornada 12 de la Roshn Saudi League.

El Al-Nassr elevó su cuenta a 28 puntos en el segundo lugar, empatado con el Al-Qadisiya, líder provisional, y por detrás de ambos el Al-Hilal con 27 puntos.

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Felix logró fabricar los primeros 4 goles del Al-Nassr durante el duelo ante el Al-Khaleej, que fueron anotados por el brasileño Angelo Gabriel y un triplete de su compatriota Cristiano Ronaldo.

Esta es la primera vez en la trayectoria de Felix que consigue registrar un súper hat-trick de "asistencias", y ello tras los asombrosos niveles que ha ofrecido durante las competiciones de la presente temporada.

Según la red de estadísticas de fútbol "Opta", Felix se convirtió en el segundo jugador en dar 4 pases decisivos en un solo partido de la liga de profesionales desde la temporada 2011-2012, desde que Moussa Diaby, exjugador del Al-Ittihad, logró esa cifra ante el Al-Wehda en septiembre de 2024.

La veterana estrella portuguesa elevó su cuenta a 13 contribuciones de gol en 13 partidos que ha disputado esta temporada en las distintas competiciones locales y continentales.