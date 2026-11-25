Cómo ver el Sunderland vs Jagiellonia Bialystok con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 15:00 Stadium of Light

El Sunderland recibe al Jagiellonia Bialystok en el Stadium of Light en la Europa League. El conjunto local busca seguir creciendo en su primera campaña europea ante su afición.

El equipo de Regis Le Bris ocupa el 11.º puesto en la clasificación de la fase liga. Llega tras empatar sin goles con el Aston Villa en la Premier League el 21 de noviembre.

Ese resultado llegó después de una victoria por 1-0 ante el Chelsea, aunque antes había perdido por 2-0 frente al Dinamo Zagreb en esta competición. El Sunderland ha sumado cinco puntos en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

El Jagiellonia, dirigido por Adrian Siemieniec, llega en el 29.º puesto. El equipo polaco perdió por 3-1 ante el Cracovia en la Ekstraklasa el mismo día en que el Sunderland empató con el Aston Villa.

Entre sus resultados recientes figura una derrota por 1-0 ante el Levski Sofía en esta competición, aunque también goleó por 6-0 al Lechia Gdansk en la copa a finales de octubre.

El contraste entre sus rachas y sus posiciones en la clasificación promete una interesante noche europea en Wearside. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el canal de televisión, el streaming y la hora de inicio.

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