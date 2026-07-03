Suiza no ha tenido apenas problemas contra Argelia y se clasifica para los octavos de final

Suiza se clasificó para los octavos de final del Mundial tras vencer 2-0 a Argelia. Los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye sentenciaron el partido, y en la siguiente ronda se medirá en Vancouver a Colombia o Ghana.

Argelia comenzó ordenada, pero en el minuto 10 Suiza ya ganaba.

Johan Manzambi, el mejor de los suizos —rumoreado fichaje de la Premier League—, dribló a su marcador y centró a tiempo. Su pase raso encontró a Embolo, que remató a bocajarro: 1-0.

Así, Suiza consiguió su objetivo desde el principio, mientras que Argelia se vio a remolque durante mucho tiempo. El equipo de Vladimir Petkovic se mostró impotente en ataque durante gran parte del partido. No fue hasta justo antes del descanso cuando Argelia creó peligro en un par de ocasiones, pero los disparos de Farès Chaïbi e Ibrahim Maza no dieron fruto.

Un minuto tras el descanso, Suiza sentenció. Los argelinos perdieron dos veces el balón y, en la segunda, Ndoye batió al portero: 2-0.

Con ello, el partido quedó sentenciado. Argelia, salvo un disparo desviado de Riyad Mahrez, fue inofensivo ante la sólida defensa suiza. La entrada de Anis Hadj Moussa tampoco cambió el panorama.

En los minutos finales, los suizos, ya dueños del partido, perdonaron varias ocasiones claras. Fabian Rieder, en particular, seguramente se despertará sobresaltado al recordar la suya: el suplente del Augsburgo tocó el balón con el talón ante la portería vacía, lo que permitió a Luca Zidane intervenir.