Jamal Musiala, estrella del Bayern Múnich y de la selección alemana, reveló detalles sobre su estado de salud tras caer al suelo en dos ocasiones durante los dos últimos partidos amistosos, asegurando que sufre unos "trastornos neurológicos" temporales y tratables.

Musiala había generado preocupación durante el partido amistoso que enfrentó al Bayern Múnich y al Leipzig el sábado, después de caer de forma repentina sin un contacto evidente mientras se encontraba lejos del balón.

A pesar de ello, el jugador figuró en la lista del entrenador Vincent Kompany para el último partido amistoso del conjunto bávaro este verano ante el Heidenheim, este martes, pero no permaneció mucho tiempo sobre el terreno de juego, ya que volvió a caer y se vio obligado a retirarse pocos minutos después de haber entrado como suplente, acompañado por miembros del cuerpo médico.

Tras el incidente, Musiala publicó un mensaje en su cuenta de "Instagram" para tranquilizar a la afición del Bayern Múnich y desvelar la naturaleza de lo que está atravesando.

Musiala: Estoy bien

El jugador alemán dijo: "En primer lugar, estoy bien. Y estoy especialmente agradecido por todos vuestros mensajes y vuestro apoyo".

Y añadió: "Entiendo que muchos de vosotros os sintáis preocupados. Hoy quiero tranquilizaros y explicar un poco la situación. Me han diagnosticado unas crisis de ausencia breves y temporales, pero fácilmente tratables, que se producen por una alteración neurológica".

Y aclaró: "Esta condición puede provocar los incidentes que han ocurrido recientemente, como lo que sucedió ante el Leipzig y ahora en el Heidenheim".

Musiala prosiguió: "Sé que a primera vista puede parecer aterrador, pero para mí, actualmente, se ha convertido en parte de mi vida cotidiana. Recibo el mejor tratamiento médico posible y soy muy optimista".

"No hay riesgo adicional para la salud"

El jugador del Bayern Múnich aseguró que su condición no supone, según le han informado, un riesgo adicional para la salud, señalando que cuenta con el pleno apoyo del club y de sus allegados.

Y dijo: "Lo importante es que no existe ningún riesgo adicional para la salud más allá de esta condición. Y, en estrecha consulta y comunicación regular con los médicos especialistas, ha sido mi deseo personal afrontar este reto y seguir haciendo lo que más me ayuda a recuperarme, que es simplemente continuar con mi vida diaria y seguir practicando mi pasión por jugar al fútbol".

Y añadió: "He asumido la responsabilidad de esta decisión. En general, tengo una sensación muy buena y voy en la dirección correcta".

Continúa su vida con normalidad

Musiala subrayó que seguir jugando y buscar la consecución de victorias y títulos con el Bayern Múnich representa una parte importante de su camino hacia la recuperación, y dijo: "Lo que más me ayuda en este trayecto es seguir persiguiendo victorias y títulos con mi equipo, con vuestro maravilloso apoyo".

Al mismo tiempo, el jugador pidió que se respete su privacidad en lo relativo a los detalles de su estado de salud, reafirmando su deseo de mantener el asunto dentro del círculo de sus allegados, el club y los médicos especialistas.

Y dijo: "Espero que esto os ayude a entenderme un poco mejor. Al mismo tiempo, pido vuestra comprensión respecto a mi deseo de mantener este asunto dentro del círculo de las personas más cercanas a mí, el club y los expertos".

El Bayern Múnich se prepara para enfrentarse al Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania el próximo sábado, antes de comenzar su andadura en la nueva temporada de la Bundesliga recibiendo al Stuttgart el viernes 28 de agosto.