Con el inicio de la nueva temporada a pleno rendimiento, algunos informes periodísticos han comenzado a hablar de una asombrosa tabla estadística que muestra la magnitud del gasto que realizan los clubes de la Premier League inglesa en los salarios de sus jugadores.

El diario británico "The Sun" señaló, citando al sitio web Spotrac, que el Arsenal, actual campeón, ocupa la cima de la clasificación (175,24 millones de libras esterlinas), a pesar de no contar con ninguno de los tres jugadores mejor pagados.

Indicó que Erling Haaland es la estrella mejor pagada de la Premier League, pero el Manchester City se queda a 9,52 millones de libras esterlinas del Arsenal.

Virgil van Dijk, el segundo con mayores ingresos, ve cómo su equipo, el Liverpool, gasta 165,1 millones de libras esterlinas para ocupar el tercer puesto.

El Manchester United ocupa el cuarto lugar (157,97 millones de libras esterlinas) y el Tottenham el quinto (118,82), mientras que el Chelsea se sitúa en el sexto (114,07).

Las enormes cantidades que se gastan cada año en los salarios de los jugadores muestran hasta qué punto la Premier League está desconectada del mundo real de sus aficionados.

El precio medio de una vivienda en el Reino Unido es de 273.000 libras esterlinas a fecha de julio de 2026, lo que significa que el dinero que se destina a las estrellas de la liga equivale a la compra de 5978 viviendas.

Los enfermeros del Servicio Nacional de Salud (NHS) perciben salarios que oscilan entre las 37.000 y las 42.000 libras esterlinas anuales, por lo que la Premier League podría contratar a entre 38.857 y 44.108 nuevos enfermeros.

Por su parte, la construcción de un nuevo colegio cuesta de media 45 millones de libras esterlinas por centro, de modo que el presupuesto que se gasta cada año en salarios podría emplearse para construir 36 nuevos colegios.

Aclaró que el dinero que ganan tan solo los 542 jugadores que militan en la primera división equivale también al Producto Interior Bruto de algunos países pequeños, como Cabo Verde, que participó en el Mundial el pasado verano.

Los seis primeros clubes de la tabla gastan en conjunto una enorme cantidad de 896,92 millones de libras esterlinas, mientras que el total de lo que gastan los 14 equipos restantes asciende a 732,49 millones de libras esterlinas.

Esto significa que Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham y Chelsea representan alrededor del 54,9 % del total de los salarios de la liga.

El gasto medio de los seis grandes clubes es de 149,5 millones de libras esterlinas, frente a los 52,5 millones de libras esterlinas de cada uno de los demás clubes, es decir, casi 2,85 veces más por club.

Y fijándonos en el otro extremo de la tabla, los tres últimos equipos —Ipswich, Hull y Coventry— suman en conjunto un total de 48,15 millones de libras esterlinas.

Esto representa cerca del tres por ciento del gasto total de la Premier League en salarios.

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