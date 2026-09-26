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Oliver Maywurm
Traducido por

¿Suerte dentro de la desgracia para Kylian Mbappé? El Real Madrid anuncia el diagnóstico de la lesión de la superestrella

Primera División
Turquía vs Francia
Francia
UEFA Nations League A
K. Mbappe
Real Madrid

El Real Madrid dio a conocer este sábado por la noche un diagnóstico sobre la lesión de su estrella en ataque, Kylian Mbappé.

En consecuencia, no se han cumplido los peores temores y Mbappé debería evitar una baja obligada demasiado larga. Según el Real, el internacional francés sufrió "solo" una hiperextensión de la cápsula posterior de la articulación de la rodilla izquierda en la victoria por 0-1 de Les Bleus en el partido de la Nations League en Turquía el viernes. No se comunicó cuánto tiempo estará de baja Mbappé.

El crack del Real se lesionó en su gol de oro para Francia en el minuto 54. Ya durante la celebración, Mbappé cojeaba y fue atendido brevemente de inmediato. Aunque después regresó al césped por poco tiempo, en el minuto 59 tuvo que ser sustituido definitivamente.

El rostro preocupado y desencajado de dolor de Mbappé había desatado serios temores de una posible lesión grave de rodilla. También el nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, se mostró preocupado tras el pitido final a última hora del viernes por la noche: "Por desgracia, no tiene buena pinta", dijo sobre la dolencia de Mbappé.

¿Volverá a jugar Kylian Mbappé con Francia en los próximos días?

El goleador viajó de inmediato de vuelta a Madrid tras el partido en Turquía, donde fue examinado más a fondo por el Real el sábado. Mbappé ya no estará disponible para los próximos partidos de la Nations League de los franceses en Bélgica (28 de septiembre), contra Italia (2 de octubre) y de nuevo contra Bélgica (5 de octubre).

mbappeGetty Images

En el Real confían ahora, naturalmente, en una pronta recuperación del delantero, que ha arrancado con fuerza la nueva temporada 2026/27 con ocho goles en los primeros ocho partidos oficiales. Como muy tarde en el Clásico ante el eterno rival FC Barcelona a finales de octubre, los blancos desearían volver a tener sobre el campo a un Mbappé al cien por cien.

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