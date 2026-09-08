José Mourinho tiene ante sí una oportunidad ideal para hacer historia y convertirse en el primer entrenador en la historia de la Liga de Campeones de Europa en ganar la Copa de Europa con 3 clubes diferentes, después de haberse coronado anteriormente con el título con el Oporto y el Inter de Milán.

El diario español "As" puso el foco en la oportunidad histórica de Mourinho con el Real Madrid, después de que el técnico portugués tenga esta temporada el sueño de lograr una gesta sin precedentes en la historia de la competición, cuya andadura inaugurará ante el Inter, hoy martes, en el estadio "Santiago Bernabéu".

Mourinho se une al grupo de entrenadores que lograron conducir a dos clubes diferentes hacia la gloria europea, junto a Carlo Ancelotti, que ganó con el Real Madrid y el Milan; Pep Guardiola, con el Manchester City y el Barcelona; Ernst Happel, con el Feyenoord y el Hamburgo; Ottmar Hitzfeld, con el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich; y Jupp Heynckes, con el Real Madrid y el Bayern Múnich.

Mourinho se había coronado en la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones: la primera con el Oporto en 2004, y la segunda con el Inter de Milán en 2010, una gesta que hizo que Florentino Pérez se enamorara del técnico portugués y decidiera ficharlo para asumir las riendas del Real Madrid.

"As" señaló que Mourinho merece la oportunidad de disputar una final de la Copa de Europa con el Real Madrid, después de haber estado cerca de alcanzar el partido decisivo durante 3 temporadas consecutivas, aunque no logró conseguirlo tras caer ante el Barcelona, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund en los años 2011, 2012 y 2013.

Mourinho posee un historial destacado en la Liga de Campeones de Europa, después de haber disputado 153 partidos en la competición y logrado 80 victorias, ocupando el quinto puesto entre los entrenadores que más partidos han dirigido en la historia del torneo.

En esta clasificación solo superan a Mourinho Arsène Wenger, Pep Guardiola, sir Alex Ferguson y Carlo Ancelotti; además, su porcentaje de victorias, del 52%, solo es superado dentro de este grupo por Ancelotti, con un 56%, y Guardiola, con un 62%.

Mourinho tiene ahora la oportunidad de cerrar el círculo con el Real Madrid 17 años después y convertir sus fracasos anteriores con el club en una gesta histórica, que podría hacerlo el primer entrenador en la historia de la Liga de Campeones de Europa en coronarse con el título con 3 clubes diferentes.



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