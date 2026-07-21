El periodista saudí Waleed Al Farraj lanzó un mensaje enigmático sobre las elecciones de la Federación Saudí de Fútbol, previstas para el próximo periodo.

Yasser Al Misehal, expresidente de la Federación Saudí de Fútbol, había anunciado su dimisión del cargo tras la eliminación de la selección saudí en la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, al quedar en el último lugar del Grupo Octavo.

La comisión electoral de la Federación Saudí de Fútbol anunció que el próximo 30 de agosto será la fecha de las elecciones, mediante la celebración de una asamblea general extraordinaria.

Al Farraj publicó un tuit a través de su cuenta oficial en "X", en el que escribió: "La presidencia y la membresía de la Federación Saudí de Fútbol son un sueño, un honor y una aspiración, pero no son aptas para cualquiera. Mi consejo para los soñadores, los ambiciosos y los entusiastas: sueña, pero con límites".

Esto ocurre un día antes de la apertura del plazo de candidaturas para los puestos de la junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol, que se extiende hasta el sábado 1 de agosto próximo.

Cabe recordar que Yasser Al Misehal asumió la dirección de la Federación Saudí de Fútbol desde el año 2019, y la selección saudí no logró conquistar ningún título durante su etapa, mientras que el logro más destacado fue la clasificación al Mundial en dos ocasiones, antes de caer en la fase de grupos.