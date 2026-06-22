Sueña con ficharlo... Dos obstáculos entre el United y la estrella del Real Madrid

El periodista italiano Fabrizio Romano asegura que el Manchester United quiere fichar al francés Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid, para reforzar el centro del campo y reemplazar a Casemiro. no obstante, la operación tiene dos obstáculos principales que podrían impedir su cierre.

Romano declaró el lunes en su canal de YouTube: «Ya os dije en abril y mayo que, si el Manchester United pudiera elegir al sustituto ideal de Casemiro, internamente barajaría a Aurélien Tchouaméni. Es un centrocampista defensivo perfecto, con gran experiencia europea y un nivel excelente, y el interés por él es real».

No obstante, Romano advierte dos obstáculos: el Real Madrid aún no autoriza su salida y su alto salario no encaja en el plan financiero del United.

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Y añadió: «Es un hecho que el Manchester United adora a Chouameni, pero el traspaso depende del Real Madrid, que aún no ha dado luz verde, y del salario, que no encaja en su plan financiero».

Chouaméni sufrió una lesión muscular tras la victoria de Francia 3-1 ante Senegal en el debut mundialista, lo que le impidió jugar contra Irak.

El Real Madrid ya fichó a tres jugadores (Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté), ninguno de ellos mediocampista defensivo.

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