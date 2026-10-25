El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Tenerife en la Liga española femenina vivió episodios polémicos, después de que Jairo Huerta, preparador físico del conjunto blanco, fuera expulsado tras un rifirrafe con Yeray Martín, técnico del equipo rival, durante el partido que terminó con victoria del Real Madrid por 3-2, en la octava jornada de la competición.

El diario español "As" señaló que el informe de la árbitra Lorena del Mar Trujillano Gallardo recogió el incidente ocurrido tras el final del partido, después de que Martín agarrara por la muñeca a Felicia Schröder, jugadora del Real Madrid, mientras hablaba con el cuerpo arbitral, lo que llevó a Huerta a intervenir y a dirigirle una amenaza directa.

En el informe de la árbitra se indica que Schröder se acercó al técnico del Tenerife y le dijo: "Se acabó el partido", antes de que él la agarrara por la muñeca y le dijera: "Buena suerte".

Y cuando la jugadora intentó liberarse de su mano, Huerta intervino diciendo: "Suéltala o te pego", por lo que el cuerpo arbitral decidió expulsarlo a causa del incidente.

Los episodios del emocionante partido no se detuvieron en este rifirrafe, ya que el choque vivió una amplia polémica arbitral, después de que el Real Madrid lograra remontar un 0-2 en contra hasta una emocionante victoria por 3-2, gracias a los goles de Berenstein, Schröder y Bruun, luego de que el Tenerife se adelantara por medio de Gramaglia de penalti y Padilla.

Asimismo, el sistema de revisión por vídeo FVS desempeñó un papel destacado en la polémica, especialmente en lo relativo al gol de Schröder, que suscitó dudas sobre la existencia de un fuera de juego, además de la concesión de un penalti para el Real Madrid y la revisión por parte de la árbitra de otros dos incidentes dentro del área.

"As" apuntó que la expulsión de Huerta no es la primera desde su incorporación al cuerpo técnico del Real Madrid, ya que anteriormente fue expulsado la temporada pasada tras dirigir un insulto a un miembro del cuerpo técnico del Barcelona, al que calificó de "idiota".