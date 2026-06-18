Sudáfrica supera a Egipto y Túnez en una clasificación histórica del Mundial

Este jueves, Sudáfrica ascendió al segundo puesto entre las selecciones africanas con más penaltis a favor en la historia del Mundial.

Este jueves, en la segunda jornada del Grupo 1 del Mundial 2026, Sudáfrica empató 1-1 ante la República Checa gracias a un penalti transformado por Tebohu Mokwena en el minuto 83.

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Con este, Sudáfrica suma tres penaltis en su historia mundialista y se sitúa segunda, solo por detrás de Ghana, líder africano con seis, según la red francesa «stats foot».

Egipto, Costa de Marfil, Nigeria, Senegal y Túnez suman dos, y Argelia uno.

Con este resultado, Sudáfrica sumó su primer punto en el grupo, pero sigue última por diferencia de goles, por detrás de la República Checa, y deberá ganar a Corea del Sur en la tercera jornada para mantener sus opciones de seguir en el Mundial.



