Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y avanza a la fase eliminatoria del Mundial

Sudáfrica sorprendió al avanzar segunda del Grupo A al knockout del Mundial. Con un 1-0 sobre Corea del Sur, el equipo de Hugo Broos superó por primera vez la fase de grupos. Ahora los Bafana Bafana se medirán a Canadá en la siguiente ronda. Corea del Sur terminó tercera con tres puntos y una diferencia de goles de -1, y aguarda para saber si eso basta para avanzar.

Corea del Sur, favorita, empezó fuerte: Kim Min-jae remató de cabeza y la defensa lo sacó bajo los palos, y Lee Kang-in disparó muy cerca del arco.

Sin embargo, el dominio local no duró: Sudáfrica creció y pudo adelantarse cuando Kim Seung-gyu rechazó un tiro de Thalente Mbatha y Evidence Makgopa remató el rebote directamente al portero.

Mbatha probó con un disparo lejano que atajó Kim, y poco después Maseko, completamente solo, remató por encima del larguero.

En la segunda parte el guion no cambió: Corea, pese a la entrada de Son Heung-min, sufrió ante la presión constante de Sudáfrica.

A la hora de juego, Broos lanzó a Tshepang Moremi, jugada maestra del técnico. Un minuto después, su centro perfecto encontró a Maseko, que entró al área y batió al portero por bajo: 1-0.

Corea del Sur, con Hwang In-beom del Feyenoord desde el inicio, debió anotar para mantener sus opciones, pero se topó con un rival ordenado que defendió la ventaja hasta el final.