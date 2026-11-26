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Petar Sucic marcó de penalti por segundo partido consecutivo y abrió el camino de la victoria del Inter por 2-0 ante el VfB Stuttgart en la Champions League, en San Siro. Tras el encuentro, el centrocampista croata elogió a Hakan Calhanoglu y Piotr Zielinski, especialistas desde el punto de penalti ausentes por lesión, y destacó la mejora defensiva del Inter ante los centros.

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Sucic vuelve a marcar de penalti para abrir el camino ante el Stuttgart

El centrocampista croata Petar Sucic prolongó su buena racha desde los once metros al transformar un penalti decisivo que encaminó al Inter hacia la victoria por 2-0 ante el VfB Stuttgart en la Champions League el miércoles por la noche. Sucic, que también había marcado de penalti días antes en Bérgamo, marcó el ritmo en el centro del campo en San Siro antes de que Lautaro Martinez anotase el segundo gol y sellase la tercera victoria europea consecutiva del Inter.

«He conseguido marcar de penalti en dos partidos consecutivos y estoy contento de haber contribuido a la victoria del equipo», declaró Sucic en las entrevistas posteriores al partido. «El grupo tiene una mentalidad muy fuerte y siempre está muy unido. La temporada es larga y podemos tener problemas y lesiones».

Los consejos de Calhanoglu y Zielinski sobre los penaltis

Con Hakan Calhanoglu y Piotr Zielinski, los habituales lanzadores de penaltis, de baja por lesión, Sucic volvió a asumir la responsabilidad con serenidad. Preguntado por si ambos le habían dado consejos, el centrocampista elogió su calidad y destacó la confianza que tiene en sí mismo.

«¿Si Calhanoglu y Zielinski me dieron consejos sobre los penaltis? Están entre los mejores del mundo. Tengo mucha confianza en mí mismo y estoy contento porque he marcado dos goles en dos partidos», explicó Sucic.

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La lección de los centros en Bérgamo y su versatilidad en el centro del campo

Sucic señaló que el Inter corrigió los errores defensivos ante los centros que le costaron caros al final del partido en Bérgamo. También se mostró satisfecho por desempeñar una función de organizador desde una posición retrasada a las órdenes de Cristian Chivu.

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«Creo que también hicimos muchas cosas buenas en Bérgamo y nos pusimos por delante, pero al final encajamos por sus centros. El Stuttgart también lo intentó hoy, pero defendimos mucho mejor en esa situación», señaló. «¿Organizador? Estoy contento. Creo que puedo jugar en todas las posiciones del centro del campo y el entrenador también me ha utilizado así. Estoy listo para dar lo mejor de mí, solo quiero ayudar al equipo».

La lucha por acabar entre los ocho primeros, partido a partido

Aunque el objetivo sigue siendo acabar entre los ocho primeros de la fase liga de la Champions League para lograr la clasificación directa, Sucic pidió al Inter que mantenga los pies en el suelo ante el exigente calendario que tiene por delante.

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«¿Los ocho primeros? Ese es el objetivo, pero vayamos partido a partido y veamos dónde estamos», añadió. El próximo compromiso del Inter será a domicilio ante el Borussia Dortmund el miércoles 9 de diciembre.