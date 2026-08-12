Según la información de Spor Bild, la elección ha recaído en Marcel Regula, que está llamado a ocupar la plaza de la plantilla que podría quedar libre en las Cabras.

Según esa información, el director deportivo Thomas Kessler ya habría mantenido conversaciones concretas con el entorno del jugador sobre una futura colaboración y estaría en contacto directo con su club, el Zaglebie Lubin. Como precio de traspaso, por el talento polaco de 19 años harían falta nada menos que ocho millones de euros, por lo que Regula se convertiría, en caso de fichar, en la tercera incorporación más cara de los de la ciudad de la catedral, por detrás de Jhon Cordoba (17 millones de euros, en 2017/18 desde el Mainz 05) y del icono del club Lukas Podolski (diez millones de euros, en 2009/10 desde el Bayern de Múnich).

El costoso traspaso solo sería asumible para el Colonia con la ayuda de una venta de El Mala. En consecuencia, Kessler debe esperar un acuerdo definitivo con el BVB, que, según informaciones coincidentes de varios medios, habría vuelto a aumentar su oferta.

¿Será Said El Mala el nuevo traspaso récord del BVB?

La cuantía de la nueva oferta ascendería a una cantidad fija de 50 millones de euros más bonus, lo que, a día de hoy, cumpliría con las elevadas exigencias del FC. El Mala pasaría así a convertirse en el nuevo traspaso récord del BVB y desbancaría a Ousmane Dembele (35 millones de euros, en 2016 desde el Stade Rennes). La elevada inversión se basa, según la información de Sport Bild, también en una potencial revalorización que cabe esperar en el internacional alemán sub-21.

En el caso de Regula, supuesto objetivo de mercado del Colonia, existe entretanto una conexión bastante curiosa con el BVB. Como informó meczyki.pl a principios de agosto, el Borussia también mostró interés en fichar al adolescente. El club incluso se lo habría confirmado al portal deportivo polaco. Entretanto, en Dortmund el foco está puesto por completo en El Mala, con quien, además, desde hace tiempo ya existiría un acuerdo sobre las condiciones contractuales.

Regula, que se siente principalmente cómodo en la mediapunta y, a diferencia de El Mala, menos en la banda, firmó doce participaciones de gol en 32 partidos con el Zaglebie Lubin la pasada temporada. También en la aún joven temporada de la primera división polaca (Ekstraklasa) ya ha marcado un tanto.

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