La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro de 2026, en medio de una gran expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio progresivo de los nombres de los treinta candidatos en orden descendente, hasta el inicio de la ceremonia a las nueve de la noche, hora de La Meca.
Las principales estrellas del fútbol compiten por el galardón, y el francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, figuran entre los máximos candidatos a hacerse con el Balón de Oro.
Por quinta vez en la historia del premio, se tendrán en cuenta los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se computan los logros de los jugadores se extenderá desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, abarcando así las competiciones y los acontecimientos más destacados que ha vivido la temporada.
La revista France Football, responsable del premio del Balón de Oro, se prepara para anunciar la clasificación de los candidatos al Balón de Oro, comenzando por el puesto trigésimo y hasta el primero.
Clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026
Puesto
Jugador
Club
Selección
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Francia
28
Julián Quiñones
Al-Qadisiyah
México
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Múnich
Francia
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
24
Luis Díaz
Bayern Múnich
Colombia
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Argentina
21
Gabriel
Arsenal
Brasil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
España
17
Vinicius Júnior
Real Madrid
Brasil
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
España
15
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1