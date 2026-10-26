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Traducido por

Sucede constantemente: Vinicius en una posición sorprendente, se anuncia la clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
Pau Cubarsí
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
Fabián Ruiz
Rodri
W. Saliba
Lautaro Martínez
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Luis Díaz
Francia
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Senegal
Brasil
Noruega
Colombia

Conoce la clasificación de los candidatos al Balón de Oro

La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro de 2026, en medio de una gran expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio progresivo de los nombres de los treinta candidatos en orden descendente, hasta el inicio de la ceremonia a las nueve de la noche, hora de La Meca.

Las principales estrellas del fútbol compiten por el galardón, y el francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, figuran entre los máximos candidatos a hacerse con el Balón de Oro.

Por quinta vez en la historia del premio, se tendrán en cuenta los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se computan los logros de los jugadores se extenderá desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, abarcando así las competiciones y los acontecimientos más destacados que ha vivido la temporada.

La revista France Football, responsable del premio del Balón de Oro, se prepara para anunciar la clasificación de los candidatos al Balón de Oro, comenzando por el puesto trigésimo y hasta el primero.

Clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026


Puesto

Jugador

Club

Selección

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Francia

28

Julián Quiñones

Al-Qadisiyah

México

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Múnich

Francia

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Díaz

Bayern Múnich

Colombia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter de Milán

Argentina

21

Gabriel

Arsenal

Brasil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ecuador

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

España

17

Vinicius Júnior

Real Madrid

Brasil

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

España

15

Declan Rice

Arsenal

Inglaterra

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13




12




11




10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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