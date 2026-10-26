La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro de 2026, en medio de una gran expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio progresivo de los nombres de los treinta candidatos en orden descendente, hasta el inicio de la ceremonia a las nueve de la noche, hora de La Meca.

Las principales estrellas del fútbol compiten por el galardón, y el francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, figuran entre los máximos candidatos a hacerse con el Balón de Oro.

Por quinta vez en la historia del premio, se tendrán en cuenta los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se computan los logros de los jugadores se extenderá desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, abarcando así las competiciones y los acontecimientos más destacados que ha vivido la temporada.

La revista France Football, responsable del premio del Balón de Oro, se prepara para anunciar la clasificación de los candidatos al Balón de Oro, comenzando por el puesto trigésimo y hasta el primero.

Clasificación de los candidatos al Balón de Oro 2026





Puesto Jugador Club Selección 29 Sadio Mané Al-Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Francia 28 Julián Quiñones Al-Qadisiyah México 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Múnich Francia 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brasil 24 Luis Díaz Bayern Múnich Colombia 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina 21 Gabriel Arsenal Brasil 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ecuador 19 João Neves Paris Saint-Germain Portugal 18 Marc Cucurella Real Madrid España 17 Vinicius Júnior Real Madrid Brasil 16 Ferran Torres Barcelona - Paris Saint-Germain España 15 Declan Rice Arsenal Inglaterra 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portugal 13





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