Suárez: «Me quedaré con Messi tras los partidos del Mundial... y Simeone podría castigar al Barcelona»

Luis Suárez, exjugador del Barcelona y del Atlético de Madrid, ha afirmado que el entrenador Diego Simeone podría convencer a Julián Álvarez para que se quede, o que el jugador podría mantenerse firme en su decisión de abandonar los rojiblancos este verano.

Suárez hizo estas declaraciones en una entrevista con el programa «El Larguero» de la Cadena SER.

El uruguayo comprendió las declaraciones del joven, quien pidió un traspaso para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona, y recordó que él también quiso dejar el Liverpool antes de cambiar de opinión: «Entiendo al jugador que busca un cambio; yo viví lo mismo en el Liverpool cuando dije que quería ir al Arsenal para jugar la Liga de Campeones».

Luego llegó el capitán Gerrard y me convenció: “Si haces una gran temporada, te ayudaremos y podrás ir al Barcelona, al Real Madrid o donde quieras”. Me convenció, pedí disculpas y di todo por el Liverpool; la afición me perdonó y fue mi mejor temporada con los Reds».

Reconoce que en el fútbol todo puede pasar y que Álvarez quizá se mantenga firme y busque un traspaso, pese a los intentos del club por hacerle cambiar de opinión.

«Luizito» añadió: «El Cholo y la afición pueden convencerlo de que este sea el año del Atlético, o puede mantenerse firme y decir: “Ya basta, se acabó”».

Suárez añadió: «El Barcelona y cualquier equipo del mundo querrá fichar a Álvarez y pagará lo que sea, porque enlaza el juego, distribuye el balón, se mueve muy bien entre los centrales, ayuda en defensa y tendrá extremos que le darán muchos pases decisivos. Es un jugador rápido y con fuerza».

En su intervención radiofónica, Suárez rechazó comparar a Leo Messi con Lamine Yamal: «Las comparaciones son odiosas; son épocas y fútbol distintos. Son dos jugadores totalmente diferentes; Lamine aún está dando sus primeros pasos, pero asume la responsabilidad y cumple con lo que se espera de él con la selección española».

Para cerrar, el veterano goleador habló de su amistad con Leo Messi y afirmó que la eterna rivalidad entre Argentina y Uruguay nunca ha afectado su relación.

Con una sonrisa, Suárez admitió que sigue de cerca el debut mundialista de su amigo y comentó: «Le escribo tras los partidos y le digo en broma “ya basta”, porque ya no hay palabras que le hagan justicia. Es increíble: como aficionado, hay que aplaudirle, porque sorprende en cada partido. Me alegra verle feliz y disfrutar del Mundial».