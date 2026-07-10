Su sonrisa de desprecio enfrenta a Hakimi a una situación perdida ante la afición marroquí

El pitido final de los cuartos de final del Mundial 2026 eliminó a Marruecos 2-0 ante Francia y desató una tormenta en torno a su capitán, Achraf Hakimi.

Su actuación, tildada de “decepcionante”, y sus gestos tras el partido lo colocaron en el ojo de las críticas de prensa y afición. ¿Qué pasó dentro y fuera del campo?

Tras el encuentro, mientras su amigo Kylian Mbappé celebraba el pase a semifinales de los “Gallos”, el sueño de Hakimi de repetir la hazaña de 2022 se desvaneció. Su actuación en la banda derecha quedó por debajo de las expectativas y estuvo lejos de su nivel habitual, lo que, según los analistas, lo hace copartícipe de la eliminación.

La web francesa «rmcsport», citando medios marroquíes, señaló que la prensa local fue dura con el capitán y calificó su actuación de «muy lejos de su nivel habitual, sin aportar sus habituales contribuciones ofensivas».

La web marroquí «360» le dio un 4,5/10, la peor nota de la defensa: «Se adelantó demasiado, dejó espacios y no aportó en ataque».

Además, un vídeo que se viralizó rápidamente lo mostraba sonriendo tras el partido mientras hablaba con su compañero del PSG, Désiré Doué.

Esa sonrisa indignó a muchos seguidores marroquíes en las redes, que la interpretaron como una falta de respeto a la gravedad del momento, aunque otras imágenes lo mostraban tenso.