Su salida parecía casi imposible: el Atlético de Madrid estudia vender a su delantero en el mercado invernal

Un informe periodístico aseguró este martes que la situación del delantero del Atlético de Madrid ha cambiado por completo en comparación con el verano pasado, lo que lo pone en el camino de la salida.

Y mientras prescindir de sus servicios el verano pasado parecía algo imposible, la opción de la salida se ha puesto con fuerza sobre la mesa de la directiva y del propio jugador.

El diario "Marca" señaló que, además del objetivo principal de fichar a un lateral izquierdo que ocupe el lugar de Grimaldo, el Atlético de Madrid está resolviendo otros asuntos antes del próximo mercado de invierno, entre ellos la situación de Sorloth, cuya salida en enero abriría la puerta a la llegada de otro delantero.

Todavía queda mucho tiempo, muchos partidos por delante y numerosos factores que alimentan el debate, pero este es solo uno de los escenarios que se plantean en el estadio Wanda Metropolitano.

Lo que es seguro es que su situación en el club ha cambiado radicalmente: lo que en verano era algo indiscutible se ha convertido ahora en una opción que se estudia en invierno.

Dicho de otro modo, mientras hace unos meses el lugar de Sorloth en el equipo estaba garantizado, ahora es objeto de debate. Las circunstancias han cambiado, y su rendimiento sobre el terreno de juego no mejora la situación.

No ha marcado su primer gol después de seis partidos esta temporada (teniendo en cuenta que solo ha jugado 155 minutos desde el inicio de la temporada por una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante dos meses en verano), pero sus dos últimos partidos lo han puesto bajo los focos.

En el partido ante el Bayern de Múnich, fue el arma de Simeone para superar su presión alta, pero apenas ganó unos pocos duelos individuales contra los dos centrales.

En cuanto al partido ante el Barcelona, donde entró como suplente pero sin marcar diferencias apreciables, su lenguaje corporal aumentó las dudas sobre él, hasta el punto de que su posible salida parece ahora algo completamente distinto.

Es importante recordar que en verano, con el agravamiento de la crisis de Julián Álvarez, era el único delantero número 9 disponible para Simeone, pero había otro factor que parecía cerrar la puerta a su salida, ya que el Villarreal conservaba un 20% de cualquier venta futura suya durante los dos próximos años como parte del acuerdo firmado con el Atlético de Madrid en agosto de 2024.

Jonathan David agrava el sufrimiento

La situación se complica por el hecho de que Jonathan David, que llegó en el último día del mercado de fichajes, ha pasado de ser un jugador desconocido a una opción ofensiva fiable, especialmente después de marcar en sus tres primeros partidos en la Liga.

Por eso, y aunque el noruego es el único que posee características distintas al resto de delanteros del Atlético, su papel en el equipo sigue sin estar asegurado.

En consecuencia, un cambio de aires durante el mercado de invierno no sería algo indeseado, y su posible salida llevaría a Mateu Alemany, el director deportivo, a buscar otro delantero con mayor influencia en el desarrollo del juego.

Esta posibilidad podría satisfacer al propio Sorloth, que se muestra reacio a aceptar el papel de suplente al que ha quedado reducido prácticamente desde su llegada, en caso de que continúe el descenso de su participación en los partidos.

E incluso desde el punto de vista de la rentabilidad de su fichaje, el Atlético de Madrid afrontará el momento idóneo para venderlo, pues con un contrato que se extiende hasta el año 2028, el mercado de invierno o el próximo verano serán su última oportunidad para sacarle un gran rendimiento económico.