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Un informe periodístico ha desvelado este martes una sorpresa sobre la postura del Barcelona ante la posible salida del marroquí Abdessamad Ezzalzouli del Real Betis.

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En los últimos años, la relación entre el París Saint-Germain y el Barcelona ha vivido una tensión evidente, sobre todo desde el fichaje de Neymar en 2017 y los conflictos que siguieron entre ambos clubes.

Sin embargo, el informe ha desvelado una gran sorpresa sobre la postura del Barcelona ante el traspaso al París Saint-Germain de su exjugador, del que conserva un porcentaje de sus derechos.

El diario «Mundo Deportivo» asegura que todo indica que el París Saint-Germain se verá obligado a acudir al mercado de invierno, con los enormes recursos económicos de los que dispone, para fichar a un extremo de nivel.

El entrenador Luis Enrique no tiene otra opción tras las graves lesiones de rodilla que han sufrido dos de sus titulares: Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, que se perderán lo que queda de temporada.

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Tras la marcha de Bradley Barcola al Liverpool, solo le quedan dos extremos puros, los recién llegados Maghnes Akliouche y Mika Godts, aunque Ousmane Dembélé, que ahora juega como falso nueve, y Ferran Torres, que ahora actúa como delantero centro, también han jugado en banda.

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El diario «Le Parisien», considerado una de las fuentes más fiables sobre la actualidad del club francés, ha publicado una lista de extremos que, según se dice, la dirección deportiva está evaluando.

Entre ellos figura el marroquí Abdessamad Ezzalzouli, extremo de 24 años del Real Betis y exjugador del Barcelona.

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El Barcelona espera con impaciencia que se cierre esta operación, ya que la cláusula de rescisión del internacional marroquí asciende a 60 millones de euros, de los que el club catalán recibiría 12 millones por el 20% de sus derechos que conserva.

Abdessamad comparte agente con su compatriota Achraf Hakimi, estrella del PSG, lo que supone un valor añadido llegado el momento. Aun así, el Betis no parece dispuesto a vender.

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Entre las demás opciones que recoge «Le Parisien» figuran Antonio Nusa (RB Leipzig), Estêvão (Chelsea), Said El Mala (Colonia) y Carlos Forbs (Club Brujas), mientras que otras fuentes mencionan a Nico Williams (Athletic Club) y Ademola Lookman (Atlético de Madrid).

Buen inicio de temporada de Ezzalzouli

Aunque su actuación en el último derbi andaluz ante el Sevilla quedó por debajo de su nivel habitual, salvo su participación en el gol de Antony que dio al Real Betis el 2-0, el extremo marroquí está firmando un buen inicio de temporada, con 4 goles y una asistencia en 13 partidos.

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Estas cifras dan continuidad a la temporada pasada, en la que Ezzalzouli marcó 15 goles y dio 13 asistencias en 43 partidos, además de los 9 goles y 5 asistencias que firmó en 49 encuentros en la temporada 2024-2025.

Pese al seguimiento del PSG, su anterior agente, el Real Betis y su nuevo asesor negaron en declaraciones anteriores que hubiera contactos o que Ezzalzouli quisiera salir del club español.

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No obstante, la nueva situación que atraviesa el conjunto francés podría reactivar el asunto, coincidiendo con otras novedades en torno al jugador: según el diario «Marca», el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha obligado a Ezzalzouli a pagar más de 230.000 euros a sus antiguos representantes por haber rescindido sin causa justificada el contrato que tenía con ellos.