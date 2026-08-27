El armenio Eduard Spertsyan no necesitó mucho tiempo para imponerse como uno de los nombres más importantes en la plantilla del Al-Ahli desde su incorporación al "Al-Raqi" durante el actual mercado de fichajes estival, después de que sus cuatro primeras participaciones se convirtieran en una serie continua de influencia directa en los resultados, iniciando de forma temprana la búsqueda de un lugar especial entre las estrellas del equipo.

Spertsyan ha disputado con el Al-Ahli 4 partidos hasta ahora, en los que ha logrado marcar 3 goles y dar dos asistencias, con lo que el total de sus contribuciones ofensivas asciende a 5 aportaciones, una cifra que refleja la rapidez de su adaptación a su nuevo equipo y su capacidad para entrar directamente en el núcleo del proyecto ofensivo.

Spertsyan arranca a velocidad de cohete

El centrocampista armenio comenzó su andadura con el Al-Ahli de la mejor manera posible, tras marcar el único gol de la victoria ante el Al-Diriyah en la primera jornada de la Roshn League, otorgando a su equipo los primeros tres puntos en la competición y lanzando un mensaje temprano sobre su valor ofensivo.

Lee también: Llanto y conmoción: los entresijos de la sustitución de Ronaldo en la noche de la remontada del Al-Nassr

Después, Spertsyan volvió en el siguiente partido ante el Abha, donde dio una de las asistencias del Al-Ahli durante la gran victoria por 4-0, antes de continuar con su destacada presencia en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas ante el Al-Anwar, cuando marcó un gol magnífico y dio otra asistencia, contribuyendo de forma directa a la victoria del "Al-Raqi" por 2-1 y a la clasificación a los octavos de final.

Y en su cuarta aparición ante el Auckland City neozelandés en el arranque de la Copa Mundial de Clubes, Spertsyan volvió a aparecer en la escena decisiva, tras dar la asistencia del único gol de la victoria del Al-Ahli por medio de Saleh Abu Al-Shamat, confirmando el jugador armenio que no necesita marcar el gol por sí mismo para ser quien mayor influencia tiene en la jugada.

Spertsyan arrancó por la banda izquierda, antes de burlar a la defensa del Auckland y superar la marca, y luego envió un pase preciso a Abu Al-Shamat, que lo mandó a las redes, con lo que el jugador armenio confeccionó un nuevo gol y prolongó sus aportaciones directas en un inicio perfecto con el Al-Ahli.

Un organizador de juego con mentalidad de extremo: la carta del Al-Ahli que no se detiene

Y lo más importante es que el valor de Spertsyan no se reduce a sus cifras goleadoras, pues comenzó rápidamente a convertirse en una de las soluciones ofensivas más flexibles dentro del sistema del Al-Ahli, gracias a su capacidad para generar ocasiones, enviar pases clave y moverse en más de un espacio durante el partido.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Y aunque su posición principal es la de organizador de juego, Spertsyan no se ciñe a una ubicación fija; puede moverse por la banda derecha y por la izquierda, sabe generar ocasiones desde el costado y desde el interior, y además posee la audacia de entrar en el área y finalizar las jugadas, lo que otorga al cuerpo técnico múltiples opciones tácticas dentro de un mismo partido.

Esta flexibilidad convierte a Spertsyan en un jugador difícil de vigilar para los rivales, porque no espera el balón en una sola zona, sino que busca los espacios y se mueve constantemente entre líneas, unas veces para organizar el juego, otras para generar superioridad en las bandas, y en ocasiones apareciendo dentro del área como si fuera un delantero más.

Asimismo, sus cinco aportaciones en cuatro partidos revelan que su influencia no estuvo ligada a un solo enfrentamiento o a una competición concreta, sino que se manifestó en la Roshn League, en la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y en la Copa Mundial de Clubes, lo que otorga a su inicio con el Al-Ahli un valor aún mayor.

Y con solo cuatro partidos disputados, el balance de Spertsyan parece llamativo por todos los conceptos: 3 goles, dos asistencias y una contribución directa en casi cada partido. Y si el jugador mantiene este ritmo, podría convertirse rápidamente de un nuevo fichaje estival en una de las claves ofensivas más importantes del Al-Ahli, y quizá se convierta ya en el "caballero de los sueños" de la afición del "Al-Raqi" en una temporada en la que el equipo busca más títulos.