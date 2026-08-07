Su olor es sucio: la advertencia de Mourinho que amenaza las aspiraciones de Mohamed Salah





El fichaje del egipcio Mohamed Salah por el Trabzonspor turco domina el panorama deportivo durante las últimas horas, con opiniones y pronósticos dispares sobre la capacidad de la leyenda del Liverpool para repetir sus éxitos anteriores.

Salah se incorporó al conjunto turco por dos temporadas, con un salario anual que alcanza los 17 millones de euros, además de otros extras relacionados con la publicidad y una participación en la venta de camisetas que llega al 20%.

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Y pese al histórico recibimiento que tuvo Salah por parte de la afición del Trabzonspor, hay muchos expertos que criticaron este paso, debido a la debilidad de la liga turca en comparación con las grandes ligas.

Esas críticas nos llevan a mirar atrás, concretamente a las declaraciones del portugués José Mourinho cuando era entrenador del Fenerbahçe turco, cuando describió la liga con las peores palabras, al decir: "Nadie en el extranjero sigue esta liga oscura y sombría".

Y añadió: "Una liga que huele mal, pero al final este es mi trabajo y debo adaptarme a él".

Estas declaraciones son una especie de mensaje de advertencia que Salah debe recordar e intentar sacar los mayores réditos, al ser una de las mayores estrellas del fútbol árabe y del mundo entero.