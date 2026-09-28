Su nombre se vinculó a la crisis del doble contrato: Mancini rompe su silencio sobre la sanción al Manchester City

Roberto Mancini, seleccionador de Italia, rompió su silencio sobre las enormes infracciones de las normas financieras de la Premier League cometidas por el Manchester City.

El viernes se reveló que el Manchester City ha sido declarado culpable de todos los presuntos cargos, que ascienden a 115, salvo uno.

Entre las infracciones del club figura no haber declarado correctamente el salario del exentrenador Mancini entre los años 2009-10 y 2012-13.

Los correos electrónicos filtrados que dieron pie a la investigación sobre el club afirmaban que el Manchester City pagaba dos salarios al técnico italiano: 1,45 millones de libras esterlinas al año por dirigir al equipo del City y 1,75 millones de libras esterlinas adicionales al año a cambio de cuatro días de trabajo de asesoría para el club Al Jazira.

Y Al Jazira, por supuesto, también forma parte de la cartera del propietario del Manchester City, el jeque Mansour bin Zayed.

A pesar de la amenaza de que se impongan sanciones severas a su antiguo club, Mancini, el técnico italiano, no está preocupado.

Mancini declaró, según el diario "The Sun": "No creo que el Manchester City haya sido declarado culpable; al contrario, no es un problema que me preocupe, pero tampoco es algo nuevo".

Y añadió: "El Manchester City no es culpable, y el doble contrato no es mi problema, sino el suyo, si es que hay algún problema".

El Manchester City ha insistido en su inocencia desde que la Premier League le imputó los cargos en febrero de 2023.

Se espera que recurran cualquier sanción que se les imponga, la cual se prevé que sea severa.