La Federación Alemana de Fútbol concederá a Jürgen Klopp plenos poderes para reconstruir la selección y devolverla a la élite tras el último Mundial.

Según el diario alemán «Bild», su nombramiento como seleccionador está casi confirmado y la Federación le concederá una libertad sin precedentes.

Tendrá plena libertad técnica y administrativa: elegirá a su cuerpo técnico, definirá planes estratégicos y reorganizará el trabajo del equipo absoluto.

El primer paso será redistribuir funciones: el futuro director ejecutivo se centrará en las infraestructuras y la cantera, mientras que la selección quedará en manos de Klopp y, si permanece, el director deportivo Rudi Völler.

La gestión de la selección quedará en manos de Klopp y del director deportivo, Rudi Völler, si permanece en su cargo, lo que le dará al técnico una independencia sin precedentes.

También podrá elegir libremente a su cuerpo técnico.

Entre los posibles integrantes de su cuerpo técnico se mencionan a Pepijn Lenders, su exasistente en el Liverpool, y a Per Mertesacker, excapitán de Alemania.

Klopp cuenta con el respaldo de figuras influyentes, incluido el Bayern de Múnich, que ve su llegada como clave para recuperar el entusiasmo de la afición.

Sus competencias superarán las que tuvo Jürgen Klinsmann en 2004, pues ningún técnico alemán había negociado con tanta fuerza, dada la presión sobre la Federación por elegir al mejor candidato.

La Federación busca que Klopp reconstruya el equipo con disciplina y lucha para volver a competir por la Euro 2028.