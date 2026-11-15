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El Arsenal continúa con sus movimientos para hacerse con los servicios de la estrella del Real Madrid, situándolo como su máxima prioridad para reforzar la posición de extremo izquierdo, en medio de un optimismo creciente dentro del club londinense sobre la posibilidad de cerrar la operación.

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El portal "Football Transfers" reveló que los responsables del Arsenal están cada vez más convencidos de su capacidad para fichar al brasileño Vinícius Júnior, hasta el punto de que algunas fuentes cercanas al club tratan su traspaso como una cuestión de tiempo, más que como una mera posibilidad sujeta a debate.

Esta confianza se apoya en los intentos anteriores por hacerse con el jugador y en la convicción interna del club de que el proyecto deportivo que ofrece todavía es capaz de persuadirlo para vivir una nueva experiencia en la Premier League.

El Arsenal ya había intentado fichar al extremo brasileño durante el pasado mercado de fichajes de verano, pero no logró convencerlo de abandonar el Real Madrid, después de que prefiriera quedarse en la capital española y aceptara firmar un nuevo contrato que se extiende hasta el año 2032.

Y pese al fracaso del intento, el club londinense no optó por fichar a un sustituto del que no estaba del todo convencido, sino que prefirió conservar sus recursos económicos a la espera de una nueva oportunidad que le permita volver a las negociaciones.

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El descenso de nivel de Vinícius

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La renovación del contrato de Vinícius no puso fin al interés del Arsenal, especialmente con el aumento de los interrogantes sobre su futuro a largo plazo en el Real Madrid.

El extremo brasileño no ha ofrecido hasta ahora los niveles que se esperaban de él esta temporada, y las grandes ventajas económicas que incluye su nuevo contrato se han convertido en parte del debate en torno a la conveniencia de su continuidad, al no verse reflejadas en su rendimiento de la forma que el club esperaba.

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Los interrogantes sobre el lugar de Vinícius dentro del equipo se incrementaron después de que el Real Madrid lograra sus últimos éxitos bajo la dirección de José Mourinho en gran medida en su ausencia, durante su periodo de sanción de cuatro partidos en LaLiga antes del parón internacional.

Y los temores no se detuvieron en ese punto, ya que el jugador se ha visto amenazado con perder su puesto de titular en favor del marfileño Yan Diomande, el recién llegado que busca asentarse en el once, lo que podría abrir la puerta a una reevaluación de la situación del extremo brasileño.

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Y pese a marcar dos goles con la selección de su país en el partido que perdió ante Japón por 2-3, su brillantez internacional no elimina los interrogantes relativos a su nivel con el Real Madrid, aunque sí podría darle un impulso anímico al regresar a su club.

El Arsenal considera que la persistencia del contraste entre el gran estatus del que goza el jugador y lo que ofrece sobre el terreno de juego podría hacer que la idea de su salida sea más debatible, sobre todo si no recupera su posición influyente en los planes del cuerpo técnico.

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Arteta se aferra al fichaje

Mikel Arteta, el director técnico del Arsenal, mantiene su gran interés en fichar a Vinícius y no parece dispuesto a renunciar al objetivo que ha situado entre sus prioridades.

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El portal cita la experiencia de Martín Zubimendi, que se incorporó al Arsenal en el año 2025 tras intentos y un seguimiento que duraron varios años, como prueba de la disposición del entrenador español a esperar para fichar a un jugador que considera adecuado para su proyecto, en lugar de precipitarse en incorporar sustitutos que no aporten lo que se requiere.

Fuentes cercanas al club señalan que durante las últimas semanas se ha consolidado una firme convicción sobre la posibilidad de fichar a Vinícius a principios del próximo verano, basándose en lo ocurrido en las negociaciones anteriores.

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Según el portal, el Arsenal creía haber presentado el proyecto más atractivo para el jugador, y que se habría convertido en su único destino viable de no haber alcanzado un acuerdo con el Real Madrid respecto a su nuevo contrato. Asimismo, el portal citó a uno de los representantes del jugador que afirmó que el club londinense "le tendió la alfombra roja" durante sus intentos por ficharlo.

La confianza del Arsenal no se limita a los aspectos deportivos, ya que el club cuenta con la capacidad económica y el estatus necesarios para entrar en un fichaje de esta magnitud, y además puede presentar a Vinícius como uno de los rostros principales de su proyecto deportivo y de marketing en la Premier League.

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En este contexto, Michael Yormark, presidente de la compañía "Roc Nation Sports International", señaló el atractivo del estatus del que goza el Arsenal, lo que refuerza la convicción interna del club sobre su capacidad para competir con el Real Madrid por el fichaje del jugador.

El verano, la fecha para moverse

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En lo que respecta a los fichajes, no se espera que el Arsenal se mueva para fichar a Vinícius durante el mercado de invierno de enero, ya que su traspaso no será posible antes del verano como muy pronto. Pero su presencia a la cabeza de la lista de objetivos podría determinar la naturaleza de los movimientos del club en invierno, sobre todo porque la dirección no desea gastar dinero en un extremo izquierdo simplemente para aumentar el número de opciones, a menos que la plantilla sufra una crisis de lesiones que obligue a una intervención urgente.

Esto no significa que las opciones del Arsenal se limiten únicamente a Vinícius, pero la línea de Arteta se basa en fichar a un extremo capaz de elevar el nivel del equipo, y no en limitarse a añadir un nuevo nombre a la lista.

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Por ello, la estrella brasileña sigue siendo un objetivo principal, mientras el club aguarda la evolución de su situación en el Real Madrid, con la esperanza de que se den las condiciones para reactivar las negociaciones que se truncaron el pasado verano.