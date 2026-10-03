El seleccionador irlandés Heimir Hallgrimsson había estado disponible para responder preguntas el sábado, hasta que periodistas de Israel le pidieron su valoración sobre el presunto atentado del miércoles contra un avión de Flydubai con 174 pasajeros a bordo.

«¿Qué les dice a las personas que le apoyan? Su ideología se basa en el asesinato», dijo un periodista, y añadió: «Solo esta semana, uno de ellos intentó matar a 170 pasajeros israelíes, entre ellos 27 niños inocentes y miles más». Ese tipo de preguntas no serían aceptadas, respondió el portavoz de prensa irlandés.

A continuación, otro periodista se dirigió al seleccionador irlandés: «Sus jugadores llaman monos a nuestros jugadores durante el partido...», dijo, aunque entonces fue interrumpido por un directivo, que insistió repetidamente: «Eso es totalmente falso». Al mismo tiempo, al reportero le quitaron el micrófono. «No me toque», gritó, tras lo cual la delegación irlandesa dio por terminada abruptamente la rueda de prensa.

El copiloto del avión de Flydubai había atacado al piloto con el hacha de emergencia en un vuelo de Dubái a Israel. Sin embargo, pudo ser reducido por pasajeros, de modo que el avión aterrizó más tarde sin problemas. Las autoridades emiratíes calificaron el incidente de «acto terrorista».

¿Cuál es la posición política de Irlanda?

Las tensiones antes del partido del domingo (20.45 horas/DAZN), que se disputará en Backa Topola/Serbia por motivos de seguridad, aumentaron en las últimas semanas. En el partido de ida en Hungría, los jugadores habían renunciado a los habituales gestos de deportividad. Los irlandeses, por ejemplo, inclinaron la cabeza durante la reproducción del himno israelí. Las autoridades israelíes condenaron esas acciones. El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó a Dublín de estar «en el lado equivocado de la historia».

Debido a la actuación militar de Israel en la Franja de Gaza como respuesta al ataque de Hamás, en Irlanda se habían producido llamamientos a un boicot en los días previos. La República de Irlanda figura, desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023, entre los países europeos que han expresado de forma especialmente clara su apoyo a los palestinos. Se subraya expresamente el derecho de Israel a existir y, al mismo tiempo, Dublín reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2024.