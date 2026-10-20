¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«Su futuro está en manos de Mourinho»: los grandes de Inglaterra persiguen a la estrella del Real Madrid

Premier League
Primera División
Real Madrid
Arsenal
Manchester City
Chelsea
Liverpool
Inglaterra
España

El jugador sufre por la falta de minutos.

Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, ha comenzado a pensar en su futuro lejos del conjunto blanco, en medio del descenso de su participación esta temporada y del creciente interés de varios gigantes de la Premier League por hacerse con sus servicios.

Según el portal "TEAM talk", los clubes de Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester City siguen la situación del jugador inglés, de 27 años, en medio de un estado de frustración por las limitadas oportunidades que tiene de ser titular bajo la dirección del entrenador José Mourinho, ya que solo ha sido titular en partidos de LaLiga esta temporada.

Estos acontecimientos llegan en un momento en el que el Liverpool busca reforzar el puesto de lateral derecho, tras la lesión de Jeremie Frimpong, lo que podría abrir la puerta al regreso de Arnold al estadio de "Anfield", que abandonó para incorporarse al Real Madrid.

Con la expectación en torno a la situación del jugador, la escasez de minutos parece ser un factor influyente a la hora de determinar su próximo paso, mientras varios clubes ingleses observan el panorama a la espera de cualquier novedad que pueda allanar el camino para su traspaso.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google