Tras la derrota por 0-1 en el amistoso contra el Udinese Calcio, el técnico alemán no se mordió la lengua y dejó claros los motivos de la salida del jugador de 27 años.

"Es un gran tipo y un jugador fantástico. Pero su estilo de juego no es lo que yo prefiero", explicó Flick. El exseleccionador alemán admitió abiertamente que últimamente apenas encontraba sitio para el contundente especialista en los duelos en su sistema táctico.

Además, Flick tampoco escatimó en una crítica sutil: "Se ha dejado influir por errores anteriores". Aun así, dedicó palabras conciliadoras a Araujo y subrayó que solo le desea lo mejor de cara al futuro.

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Ronald Araujo ficha por el Liverpool con opción de compra incluida

Después de ocho años y numerosos títulos, el internacional uruguayo se incorpora en principio al Liverpool cedido durante un año. De cara al verano siguiente, además, los Reds se han asegurado una opción de compra por valor de 55 millones de euros.

La marginación de Araujo es el capítulo más reciente de un agitado periodo de traspasos del conjunto español. "Los cambios en la vida y en el fútbol son normales. Ahora mismo hay mucho ruido. Pero sabemos lo que queremos. Queremos mejorar el equipo. Estamos tranquilos", valoró Flick sobre la situación actual.

Entre bastidores, el técnico actúa como la fuerza impulsora de este cambio de rumbo. El hombre de 59 años no duda en señalar la puerta de salida incluso a figuras consolidadas para hacer sitio a la próxima generación.

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"Tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles. Yo [al club] se lo aconsejé. Todos los equipos tienen que cambiar. Tenemos que hacer sitio a los jugadores jóvenes", justificó Flick.

La salida de Araujo encaja en esta estrategia, de la que antes ya fueron víctimas Robert Lewandowski, Marc-Andre ter Stegen y Marcus Rashford. Con el campeón del mundo Ferran Torres, que pone rumbo al Paris Saint-Germain, el siguiente nombre destacado ya figura en la lista de salidas.