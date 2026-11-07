Su camiseta presente y su dueño ausente: el Tenerife despide a Jesús de Miguel entre lágrimas interminables

En una escena humana conmovedora, el club español Tenerife despidió a su jugador fallecido Jesús de Miguel, durante un acto de homenaje celebrado en el estadio "Heliodoro Rodríguez López", en medio de una amplia presencia de aficionados y figuras del deporte, marcada por sentimientos de tristeza y lágrimas, en el que las gradas del estadio se convirtieron en un espacio para recordar al jugador que partió en la flor de su juventud.

El acto, según el diario "Marca", que se prolongó cerca de dos horas este sábado, contó con la presencia de representantes de clubes de Primera y Segunda División españolas, junto a los aficionados del club, los compañeros del jugador y los miembros de su familia, en una despedida excepcional en la que el fútbol estuvo ausente y en la que se hicieron presentes los sentimientos de lealtad y cariño.

Aunque la amenaza de la borrasca "Bruna" impidió que las gradas se llenaran, las filas de aficionados frente al estadio reflejaron la magnitud de la conmoción por la partida del jugador. El silencio predominó durante la mayor parte del homenaje, antes de que se alzaran los cánticos con el nombre de "Dimi", como se le conocía entre sus compañeros y seguidores.

La puerta número 9, asociada a la camiseta de Jesús de Miguel, fue uno de los puntos más destacados de la despedida, después de convertirse en un mar de flores, velas, bufandas y camisetas, donde los aficionados dejaron sus últimos mensajes al jugador que ya no volverá a vestir la camiseta del Tenerife.

Enrique Gallego, capitán del equipo, expresó la dificultad de aceptar la partida de su compañero, subrayando que el vestuario aún sufre el shock de la pérdida, y dijo: "Es muy difícil estar aquí. Nadie está preparado para estar aquí en un momento así, o para encontrar las palabras adecuadas para despedir a alguien que estuvo con nosotros en el vestuario hasta hace poco".

El capitán del Tenerife añadió un conmovedor mensaje para su compañero fallecido: "Siempre serás uno de nosotros", señalando que su recuerdo seguirá presente en la vida de los jugadores, y que el club trasciende los límites de la competición deportiva para convertirse en una familia que une a sus hijos.

Por su parte, Felipe Miñambres, presidente del club, recordó sus vivencias con Jesús de Miguel, describiéndolo como una persona tranquila y cercana a todos, que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, y afirmando que su timidez fuera del campo desaparecía por completo dentro del área.

Asimismo, Raico García, el mayor accionista del club, expresó su profunda tristeza por la pérdida que ha golpeado a la familia del Tenerife, y dio las gracias a las instituciones, clubes y aficionados que brindaron su apoyo durante el trance, mencionando en especial al club Las Palmas y a su presidente Miguel Ángel Ramírez, en un gesto que trascendió los límites de la rivalidad entre ambos clubes.

El aspecto más emotivo del acto fue el compromiso que los responsables del club adquirieron con Carla, la hija del jugador fallecido, pues García aseguró que el Tenerife no la dejará sola, y que el club velará por que siempre conozca a su padre y lo que representó vestir la camiseta del equipo, diciendo: "No dejaremos que le falte de nada".

El acto de homenaje concluyó con un mensaje de la familia de Jesús de Miguel, que decía: "Cuando el dolor se comparte, el amor se multiplica", una frase que resumió los sentimientos de los presentes en un día que no fue solo una despedida a un jugador, sino un homenaje a una persona que dejó una huella profunda en los corazones de sus compañeros y aficionados, de modo que su nombre permanecerá presente en las gradas del estadio del Tenerife, y especialmente en la puerta número 9.