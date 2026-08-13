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Abobakr El Mokadem

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Su calidad es asombrosa: Emery elige a su candidato al Balón de Oro

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El Aston Villa perdió la Supercopa de Europa

Unai Emery, director técnico del Aston Villa, pronosticó el ganador del Balón de Oro 2026 tras el partido de la Supercopa de Europa.

El Paris Saint-Germain conquistó el título de la Supercopa de Europa ayer por la noche, después de imponerse al Aston Villa por dos goles a uno, en el estadio "Red Bull Arena" de Salzburgo, en Austria.

  Tras el encuentro, Unai Emery declaró que la estrella del Paris Saint-Germain es la principal candidata para ganar el Balón de Oro.

El entrenador español mostró su admiración por la actuación del extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que abrió el marcador en el minuto 20.

 Emery señaló en la rueda de prensa: "Kvaratskhelia es el candidato más destacado para ganar el Balón de Oro, en mi opinión. Es un jugador excepcional".

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 El entrenador del Aston Villa destacó la capacidad del jugador para marcar la diferencia pese al plan de juego diseñado para limitar su peligrosidad, y afirmó: "Intentamos detenerlo, pero la calidad que mostró fue asombrosa".

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