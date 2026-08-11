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Hussein Hamdy

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Su cabeza y su corazón están en el Barcelona: Cancelo espera la señal para volver al Camp Nou

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La última etapa

El lateral portugués Joao Cancelo se incorporó el pasado viernes a los entrenamientos del Al-Hilal, en un momento en el que continúan las negociaciones entre la directiva del Barcelona y el club saudí sin alcanzar todavía un acuerdo definitivo, en medio de una gran confianza por parte de la entidad catalana y del veterano jugador en cerrar la operación durante la presente semana, mientras que el futbolista ha querido dejar claro en las últimas horas que su mente y su corazón están con el club catalán.

Según el diario español "Marca", el Barcelona confía plenamente en el regreso de Cancelo al estadio Spotify Camp Nou mediante un contrato de traspaso definitivo, ya que mantiene negociaciones desde hace semanas con el Al-Hilal, y el acuerdo está a punto de cerrarse, salvo por algunos detalles fiscales que han provocado que la firma se retrase más de lo previsto, sin que estos puntos representen ningún riesgo para la finalización de la operación, sino que se limitan únicamente a aplazarla durante un periodo más largo del que se había planeado en un principio.

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El internacional portugués, de 32 años, se vio obligado a incorporarse a las filas del equipo saudí el pasado viernes en contra de su deseo, debido al retraso en la resolución de su regreso al Barcelona, pero volvió en las últimas horas para reafirmar de nuevo que su pensamiento se limita únicamente a regresar para jugar bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, ya que considera al Barcelona su casa y ve en el vestuario del equipo catalán a su familia.

Cancelo publicó a través de sus cuentas en las redes sociales una imagen suya celebrando uno de sus goles con la camiseta del Barcelona, reafirmando su deseo firme e incuestionable de continuar su trayectoria futbolística con el equipo catalán, una postura que ha contado con el apoyo y el elogio de todos los responsables del Barcelona.

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El plan en el que trabaja la directiva del club catalán contempla que el lateral polivalente comience su tercera etapa en el estadio Spotify Camp Nou durante esta semana, pero esta vez mediante una compra definitiva y no en calidad de cesión, después de haber jugado cedido por el Manchester City en la temporada 2023-2024 y por el Al-Hilal en la temporada 2025-2026.

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