Se reavivaron las duras críticas contra el francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal, tras la victoria del "Líder" sobre el Al-Feiha por tres goles a cero, la noche del jueves, en el marco de la segunda jornada de la Liga Profesional Roshn, después de que el jugador mostrara una imagen que no satisfizo a la afición pese a que el equipo se llevó los tres puntos.

Benzema fue titular ante el Al-Feiha, pero no logró dejar una huella ofensiva clara, por lo que continúan los interrogantes sobre su nivel con el Al-Hilal, especialmente porque el partido fue su tercera aparición consecutiva en las diferentes competiciones sin aportar lo que se espera de él.

Y pese a que el Al-Hilal consiguió su segunda victoria consecutiva en la Liga Roshn y elevó su cuenta a 6 puntos, el nivel de Benzema siguió siendo objeto de un amplio debate entre la afición, que considera que el equipo necesita una mayor contribución de su delantero francés en los partidos, tanto en la anotación como en la generación de peligro.

La afición desata una revuelta contra Benzema

A través de la plataforma "X", crecieron las peticiones de la afición del Al-Hilal para que Benzema salga de las filas del equipo, junto con fuertes críticas hacia el delantero francés, ya que algunos aficionados consideraron que el jugador ya no es capaz de aportar lo que se le exige y que su continuidad podría representar una carga para el proyecto técnico del equipo.

Algunos seguidores llegaron a afirmar que Benzema no ofrecerá nada nuevo durante el próximo periodo, y exigieron al cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi que tome una decisión clara respecto a él, ante la persistente insatisfacción con su nivel desde el inicio de la temporada.

La sensibilidad de la situación aumenta para Benzema con el elevado listón de expectativas ligado a su nombre, pues es una estrella mundial con una larga trayectoria y, por ello, la afición no se conforma con su participación, sino que espera papeles ofensivos determinantes que ayuden al Al-Hilal a competir por todos los títulos.

Al-Shanif aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Benzema

Las críticas no se limitaron a la afición del Al-Hilal, sino que se extendieron a los medios deportivos, ya que el periodista Khalid Al-Shanif habló sobre la situación de Benzema durante su intervención en el programa "Dawrina Ghair", y ofreció una lectura que generó aún más polémica en torno a la concentración del jugador en este momento.

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Al-Shanif dijo: "Benzema tiene la cabeza fuera del campo", en alusión a que el delantero francés podría no estar presente con la concentración plena que se requiere dentro de los partidos, lo que podría explicar, desde su punto de vista, el descenso de su rendimiento y el que no aparezca de la forma esperada.

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Estas críticas colocan a Benzema ante una verdadera prueba en los próximos partidos, especialmente porque el Al-Hilal comenzó la temporada de forma sólida en cuanto a resultados, pero la persistencia de los interrogantes sobre su delantero más importante podría convertirse en un asunto más complejo con el aumento del nivel de la competencia.

Y al final, Benzema tiene la oportunidad de responder dentro del campo, pero el inicio actual no ha estado a la altura de las aspiraciones de la afición del Al-Hilal, que quiere ver al jugador que el club fichó para marcar la diferencia, mientras la pregunta más importante sigue siendo: ¿recuperará el delantero francés su nivel rápidamente, o continuarán las presiones que exigen su salida del "Líder"?