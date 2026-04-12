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Su ausencia ha generado dudas. Últimas noticias sobre la situación del jugador del Bayern para el partido contra el Real Madrid

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S. Gnabry
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El director deportivo del club bávaro aclara las cosas

Una estrella del Bayern de Múnich genera preocupación antes del partido contra el Real Madrid, el miércoles en el Allianz Arena.

La semana pasada, en el Bernabéu, el Bayern venció 2-1 en la ida de cuartos de la Champions.

Ayer, en la Bundesliga, el conjunto bávaro goleó 5-0 al St. Pauli sin su estrella alemana Serge Gnabry, quien sufrió una molestia en la rodilla.

Su ausencia ha despertado dudas sobre su presencia en la vuelta.

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El director deportivo del Bayern, Max Eberl, explicó tras el partido: «Preferimos que no viajara a Hamburgo; con dos vuelos, probablemente no habría podido jugar».

Eberl se mostró optimista y añadió: «Esperamos que esté listo para el miércoles».

Cabe recordar que Gnabry fue titular en la ida contra el Real Madrid y dio la asistencia que Luis Díaz convirtió en el primer gol, mientras que Harry Kane marcó el segundo y Kylian Mbappé anotó el tanto del honor para los blancos.

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