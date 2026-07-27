Su agente: Lewandowski rechazó una oferta saudí de 200 millones de euros por el Barcelona

Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski, aseguró que el delantero polaco prefería continuar un año más en las filas del Barcelona, algo que también deseaba el presidente del club, Joan Laporta.

Zahavi declaró, en una entrevista destacada por el diario español "Sport": "Ya sabes que Joan Laporta adora de verdad a Lewa. Y quería que Robert jugara en el Camp Nou un año más. Hablé con él sobre este asunto en diciembre, y me dijo entonces: 'Quiero que Robert se quede'".

El agente explicó que la postura del presidente del club no coincidía con los planes de la dirección deportiva y del cuerpo técnico, ya que Laporta entendió que no debía interferir en el trabajo de Deco y Hansi Flick.

El representante del jugador afirmó: "Ellos son quienes deciden la alineación del equipo, y no podían garantizarle un puesto a Robert en el once titular, algo que para él era incluso más importante que el dinero".

Y añadió: "Lo conoces, siempre quiere jugar y ser un elemento fundamental del equipo. Sin embargo, Deco y Flick tenían una visión diferente sobre el futuro de Robert en el Barcelona, y por eso en un momento determinado empezamos a estudiar otras opciones".

Continuó: "Laporta me dijo: 'Dile a Robert que lo queremos. Es parte de nuestra historia, y es el hombre que salvó al Barcelona'. ¿Lo entiendes? 'Salvó al Barcelona', eso fue exactamente lo que dijo".

Zahavi prosiguió explicando que estas palabras le abrirían las puertas del club a Lewandowski: "Por eso creo que si en algún momento quiere trabajar para el Barcelona, habrá un lugar para él allí".

Zahavi abordó el hecho de que el delantero polaco tuvo la posibilidad de abandonar el Barcelona meses antes, ya que reveló que en enero recibió una oferta de Arabia Saudí por dos temporadas con un valor de 100 millones de euros por temporada, pero Lewandowski rechazó esa oferta porque su prioridad era continuar en el conjunto catalán.

El agente de futbolistas afirmó: "En enero de 2026, Robert tenía sobre la mesa una oferta por dos años con un valor de 100 millones de euros por temporada".

Y al ser preguntado por el motivo del rechazo, respondió con rotundidad: "Porque quería jugar en el Barcelona".

Zahavi señaló que la opción saudí perdió fuerza más adelante, después de que los clubes de la Roshan Saudi League cambiaran su política de gasto y dejaran de estar disponibles las cantidades que se ofrecían un año antes.

Zahavi mantuvo contactos con el Al Ittihad y también con responsables de Qatar, pero finalmente informó a Lewandowski de que esa vía se había vuelto complicada.