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Abobakr El Mokadem
Traducido por

«Su agente está ahora en Valdebebas»: el Real Madrid asesta un golpe definitivo al Barcelona y le arrebata un jugador al Manchester United

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El Real Madrid está muy cerca de resolver una encarnizada pugna por un destacado talento europeo, cuyos servicios han intentado asegurarse numerosos clubes como el Barcelona, el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich.

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Según el programa «El Chiringuito», Ali Barat, agente de JJ Gabriel, jugador del Manchester United, se encuentra en Valdebebas para ultimar los detalles del fichaje del futbolista inglés por el Real Madrid.

La operación, que llevaba varios días en marcha, ha entrado en su fase final después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo verbal por el jugador de 16 años.

 De este modo, el Real Madrid tiene prácticamente asegurado a uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, por el que el Barcelona también había mostrado un gran interés.

Los detalles económicos de la operación

 El club madridista ha llevado la iniciativa en las negociaciones y trabaja actualmente en ultimar todos los detalles de una operación que requerirá una inversión superior a los 15 millones de euros.

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No se trata solo del traspaso: la operación incluye también los derechos de formación correspondientes al Manchester United, que superan ligeramente los 300.000 euros, el contrato del jugador para las próximas cinco temporadas y las comisiones de los intermediarios. Así, el importe total superará los 15 millones de euros.

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Sin embargo, el proceso no está exento de dificultades. El Manchester United, club en el que JJ Gabriel está registrado oficialmente, está decidido a impugnar este movimiento, al considerar que vulnera sus derechos sobre el jugador.

 El club inglés se niega a facilitar su salida y mantiene una postura firme contra estas maniobras destinadas a llevarse a uno de los talentos más destacados de su academia.

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Por su parte, el Real Madrid confía en cerrar la operación y pretende mantenerla en secreto hasta el próximo mes de enero.

 Esto está vinculado al pasaporte comunitario que ha obtenido el jugador, considerado un requisito fundamental para facilitar su llegada a LaLiga.

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Un paso más en las negociaciones

Según «El Chiringuito», la presencia de Ali Barat en Valdebebas supone un paso más en unas negociaciones que el Real Madrid da prácticamente por cerradas.

 Tras semanas de contactos y el acuerdo verbal alcanzado recientemente, el club trabaja para completar la operación y hacerse con JJ Gabriel, imponiéndose así al Barcelona y a los demás grandes clubes europeos que seguían la evolución del jugador, pero que no estaban dispuestos a satisfacer las exigencias del futbolista y de sus representantes.

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El talentoso centrocampista sigue entrenándose a diario en solitario en Castelldefels, a la espera de que se resuelva su futuro y de obtener una nueva licencia, después de haber conseguido ya un pasaporte comunitario por vía familiar para superar los últimos obstáculos legales.

En la recta final de las negociaciones, Gabriel y su entorno han impuesto un hermetismo total en Castelldefels, con la decisión de no hacer declaraciones ni difundir las visitas obligatorias a los distintos clubes, en un cambio radical de estrategia para evitar el foco mediático, sobre todo en medio de las críticas y del malestar del Manchester United por la forma en que se marcha su joya.

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El delantero había pedido salir del Manchester United después de batir numerosos récords en su categoría en la cantera del club inglés.

 

 

Escrito porAbobakr El Mokadem

Editor Senior

Periodista egipcio desde 2006. Comencé cubriendo el fútbol local, pero con el paso del tiempo mi interés se amplió al fútbol mundial, especialmente a las cinco grandes ligas europeas, con enfoque en LaLiga y la Premier League.

Durante estos años combiné la cobertura de campo con el análisis, profundizando en el fútbol internacional desde 2017, cuando me uní a Kooora.

En Kooora trabajé como editor de noticias, analista de partidos, traductor, comentarista de voz y creador de reportajes en video, además de escribir artículos y desarrollar planes de cobertura para grandes eventos.

Mi pasión por el fútbol comenzó en 1990 con la clasificación de Egipto al Mundial de Italia. Recuerdo especialmente el empate ante Países Bajos y el gol de Magdy Abdelghani.

A nivel global, me vinculé con el Real Madrid desde principios del siglo XXI, especialmente con Zidane y luego Cristiano Ronaldo.

El momento más importante fue el fichaje de Cristiano por el Real Madrid en 2009.

Actualmente trabajo como editor de mesa, traductor y creador de contenido SEO.

Mi once ideal: Buffon; Cafú, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi y Cristiano.

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