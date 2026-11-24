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Babacar Cissé, agente del senegalés Sadio Mané, estrella del Al-Nassr saudí, ha desvelado la verdad sobre su posible salida del club en el próximo mercado de invierno, ya que su contrato sigue sin renovarse.

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El contrato de Mané con el Al-Nassr expira al final de la presente temporada, lo que le permite firmar con cualquier equipo el próximo mes de enero y unirse a sus filas a coste cero en el próximo mercado de verano.

Sin embargo, el agente de Sadio Mané aseguró que el jugador no abandonará el Al-Nassr en el próximo mercado de invierno y que seguirá en el equipo, como mínimo, hasta que expire su contrato al final de la presente temporada.

Babacar Cissé declaró a la cadena saudí Al-Maidan: «Sadio Mané continúa en el Al-Nassr y no se marchará en enero. El jugador está contento con su experiencia en el Al-Nassr desde que comenzó».

Sobre la renovación de su contrato, que expira al final de la presente temporada, respondió: «La directiva del Al-Nassr no se ha puesto en contacto con nosotros, y estamos abiertos a continuar».

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Previamente, el periodista saudí Falah Al-Qahtani había desvelado una sonora sorpresa, al asegurar que el Al-Nassr no desea renovar el contrato de la estrella senegalesa cuando expire.

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Al-Qahtani explicó, en un tuit publicado en su cuenta personal de X, que el agente de Mané hizo grandes concesiones para ampliar el contrato una temporada más, llegando a renunciar al 60% de su salario actual, pero el club saudí lo rechazó.

Mané llegó al Al-Nassr en el verano de 2023 procedente del Bayern de Múnich, y desde entonces se ha consolidado como pieza fundamental del conjunto saudí.

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A lo largo de casi tres temporadas y media, la estrella senegalesa ha disputado 144 partidos con el club de la capital, en los que ha marcado 54 goles y ha repartido 43 asistencias.

En el plano colectivo, el mayor logro de Sadio Mané con el Al-Nassr fue la conquista de la Liga Roshn Saudí la temporada pasada, tras siete años sin el título, además de la Copa Rey Salman de Campeones de Clubes Árabes en el verano de 2023.

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En caso de marcharse, Mané podría seguir los pasos de los portugueses Cristiano Ronaldo y João Félix, sobre todo porque algunos informes aseguran que su etapa en el Al-Nassr podría terminar al final de la presente temporada.

El contrato de Ronaldo con el Al-Nassr expira al final de la presente temporada, y numerosos informes apuntan a que anunciará su retirada internacional cuando termine, sobre todo si logra su gran objetivo de alcanzar los 1000 goles en su carrera.

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El delantero portugués ha marcado hasta ahora 986 goles en su carrera, por lo que solo necesita 14 más para convertirse en el primer jugador de la historia en llegar a los 1000 goles.

Por su parte, el contrato de João Félix con el Al-Nassr expira al final de la presente temporada, lo que le permite firmar con cualquier equipo en el próximo mercado de invierno y unirse a sus filas a coste cero el verano siguiente.

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No obstante, el club saudí podría tener la solución, ya que el contrato incluye una cláusula que le permite ampliarlo dos temporadas más sin necesidad de consultar al jugador portugués, aunque estaría obligado a pagar 20 millones de euros al Chelsea, además de aumentar el salario de Félix de 10 a 12,5 millones de euros anuales.