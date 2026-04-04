«Su actuación contra Ecuador le cuesta un puesto en la convocatoria de la selección holandesa para el Mundial»

A poco más de dos meses del inicio del Mundial, el seleccionador Ronald Koeman ya tiene prácticamente decidida la convocatoria de la selección holandesa. Sin embargo, el partido amistoso contra Ecuador (1-1) le ha aportado nuevas perspectivas, según De Telegraaf.

Así, Stefan de Vrij fue titular el martes en el Philips Stadion, pero su actuación no convenció a casi ningún espectador. El defensa central lleva gran parte de la temporada en el banquillo del Inter, y eso se notó en su juego.

«Ya es hora de dar paso a la nueva generación, tenemos tantos buenos defensas centrales», afirma Steven Kooijman al inicio del podcast Kick-off. «Ya ha tenido su momento. Un jugador magnífico, muy útil, pero a su edad… Hay que poner a los jóvenes».

«De Vrij nunca le ha fallado a Koeman», interviene Mike Verweij para secundar a su colega. «Siempre ha estado ahí y siempre lo ha hecho bien. Quedarse fuera es, por supuesto, muy doloroso, pero llega un momento en que entra una nueva guardia».

«De Vrij ha sido realmente muy importante para la selección holandesa y Koeman es un hombre de lealtad. No me sorprendería nada que se llevara a De Vrij al Mundial», afirma Verweij, quien, por cierto, sí está de acuerdo en que el defensa de 34 años no estuvo a la altura contra Ecuador.

«Si lo viste contra Ecuador, también en el primer cuarto de hora… También es en parte culpable de la tarjeta roja de Dumfries, porque perdió un duelo que debería haber ganado. Me pareció que De Vrij estuvo muy flojo y creo que eso podría costarle el puesto», afirma Verweij al anticipar la convocatoria para el Mundial.

La decisión de convocar o no a De Vrij probablemente dependerá en gran medida del estado físico de los rivales que compiten por su puesto. Lógicamente, Jurriën Timber será la primera opción, pero se perdió la última convocatoria internacional por una lesión. Jan Paul van Hecke también tiene ventaja, y lo mismo parece aplicarse a Matthijs de Ligt, aunque este lleva mucho tiempo luchando contra una lesión de espalda.