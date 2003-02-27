Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Europa League
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoCeltic
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)

Stuttgart vs. Celtic, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Europa League entre Stuttgart y Celtic, además de la hora de inicio y las noticias de los equipos

El Celtic lo tiene todo por hacer, perdiendo 4-1 en el global mientras se preparan para el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League contra el equipo de la Bundesliga, el Stuttgart.

Aquí es donde encontrar retransmisiones en directo de Stuttgart vs Celtic, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.

Cómo ver Stuttgart vs Celtic, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se puede seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Stuttgart vs Celtic

crest
Europa League - Jornadas Finales
MHPArena

El partido se disputa este jueves 26 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Mercedes Benz Arena.

  • México: 11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El Stuttgart de Sebastian Hoeneß ha perdido solo uno de sus últimos ocho partidos, marcando 3+ goles en seis de esos enfrentamientos. Siempre entretenidos, confiarán en poder rematar la faena aquí ante un Celtic que se lame las heridas.

FBL-EUR-C3-CELTIC-STUTTGARTGetty Images

Los visitantes de Martin O' Neill cayeron 1-2 en casa ante el Hibernian el fin de semana, un resultado que les deja a seis puntos del ritmo por el título en la Scottish Premiership. 

Celtic FC v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off First LegGetty Images

Estadísticas clave, noticias de lesiones

El Stuttgart estará pendiente del estado físico de Angelo Stiller después de que se retirara en Heidenheim. Dan-Axel Zagadou y Lazar Jovanovic están lesionados, mientras que Jeff Chabot se perderá este encuentro por sanción.

El Celtic no contará con Alistair Johnston, Arne Engels, Callum Osmand, Cameron Carter-Vickers y Jota debido a problemas de lesiones. 

En ocho de los últimos nueve partidos del Celtic marcaron ambos equipos.

FBL-EUR-C3-CELTIC-STUTTGARTGetty Images

Noticias de los equipos y convocatorias

VfB Stuttgart contra Celtic alineaciones probables

VfB StuttgartHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-3-3

Home team crestCEL
33
A. Nuebel
14
L. Jaquez
7
M. Mittelstaedt
29
F. Jeltsch
22
L. Assignon
16
A. Karazor
26
D. Undav
30
C. Andres
11
B. El Khannouss
18
J. Leweling
9
E. Demirovic
1
K. Schmeichel
6
A. Trusty
22
J. Araujo
63
K. Tierney
5
L. Scales
28
P. Bernardo
42
C. McGregor
8
B. Nygren
11
T. Cvancara
23
S. Tounekti
38
D. Maeda

4-3-3

CELAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • S. Hoeness

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Martin O´Neill

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

VFB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/7
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

CEL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/10
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Historial de enfrentamientos directos

VFB

Últimos partidos

CEL

2

Victorias

0

Empates

1

Victoria

8

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
3/3
Ambos equipos anotaron
3/3

Clasificación

0