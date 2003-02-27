Stuttgart vs. Celtic, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Celtic lo tiene todo por hacer, perdiendo 4-1 en el global mientras se preparan para el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League contra el equipo de la Bundesliga, el Stuttgart.

Aquí es donde encontrar retransmisiones en directo de Stuttgart vs Celtic, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.

Cómo ver Stuttgart vs Celtic, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se puede seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Stuttgart vs Celtic

El partido se disputa este jueves 26 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Mercedes Benz Arena.

México: 11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El Stuttgart de Sebastian Hoeneß ha perdido solo uno de sus últimos ocho partidos, marcando 3+ goles en seis de esos enfrentamientos. Siempre entretenidos, confiarán en poder rematar la faena aquí ante un Celtic que se lame las heridas.

Los visitantes de Martin O' Neill cayeron 1-2 en casa ante el Hibernian el fin de semana, un resultado que les deja a seis puntos del ritmo por el título en la Scottish Premiership.

Estadísticas clave, noticias de lesiones

El Stuttgart estará pendiente del estado físico de Angelo Stiller después de que se retirara en Heidenheim. Dan-Axel Zagadou y Lazar Jovanovic están lesionados, mientras que Jeff Chabot se perderá este encuentro por sanción.

El Celtic no contará con Alistair Johnston, Arne Engels, Callum Osmand, Cameron Carter-Vickers y Jota debido a problemas de lesiones.

En ocho de los últimos nueve partidos del Celtic marcaron ambos equipos.

