Stuttgart vs. Bayern Múnich, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver Stuttgart vs Bayern Múnich, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Tras sus apariciones en la ronda de 16 de la Copa DFB, VfB Stuttgart y FC Bayern volverán a centrarse en la Bundesliga hoy, sábado 6 de diciembre. Los dos equipos se enfrentarán en un duelo directo en la jornada 13. El partido se jugará en el Mercedes-Benz Arena en Stuttgart. Aquí, GOAL te dice cómo puedes ver el partido en vivo por TV y en livestream.

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Transmitir en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, puedes usar un VPN para ver los partidos a través de los proveedores habituales. NordVPN permite establecer una conexión en línea segura desde el extranjero. NordVPN es uno de los proveedores de VPN más populares y reconocidos a nivel mundial.