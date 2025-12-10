Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Europa League
team-logoSturm Graz
Merkur-Arena
team-logoR.S. Belgrado
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)

Sturm Graz vs. Estrella Roja, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Europa League entre Sturm Graz y Estrella Roja, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En la 6ª jornada de la fase de grupos de la Europa League, Sturm Graz se enfrenta a Estrella Roja de Belgrado. El inicio del encuentro entre los austriacos y los serbios es a las 18:45 horas (tiempo de Españ) en la Merkur Arena de Graz.

Cómo ver Sturm Graz vs Estrella Roja, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 9, mientras que en México no hay señal confirmada, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Hora de inicio

Europa League - Europa League
Merkur-Arena

El partido se disputa este jueves 11 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Merkur Arena.

  • México: 11:45 horas
  • Argentina: 14:45 horas
  • Estados Unidos: 12:45 horas (tiempo del este)

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Alineaciones

Sturm Graz contra R.S. Belgrado alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Jürgen Säumel

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Milojevic

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Forma

SGR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ZVE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Balance enfrentamientos directos

SGR

Último partidos

ZVE

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

1

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Sturm Graz vs. Estrella Roja de Belgrado: Las clasificaciones

