¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoValencia
Estadio Mestalla
team-logoReal Madrid
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
Tom Sanderson
Con la colaboración de

Cómo ver Valencia vs Real Madrid: previa del partido, canales de TV, streaming en directo y más

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de LaLiga entre Valencia y Real Madrid hoy. Consulta el canal de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Primera División - Jornada 12
Estadio Mestalla
NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera

Cómo ver Valencia vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Hier live sehen!

TBD

Ver aquí

Valencia contra Real Madrid alineaciones probables

5-4-1
Valencia crest
Valencia
VAL
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluJosé GayàJosé GayàP. MaffeoP. Maffeoteam-logoA. MartinezC. TarregaC. TarregaL. RiojaL. RiojaA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraG. RodriguezG. RodriguezU. SadiqU. SadiqT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
5-4-1
Valencia

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • Javier Aguirre Onaindía
  • J. Mourinho

Forma

VAL

VAL - Formulario

RSO
L2-3
SAN
D2-2
ATH
D0-0
VIL
L1-2
ELC
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

SEV
W4-1
RBL
W4-1
BAR
W1-2
SAN
W0-3
AEK
W2-3
Gol marcado (encajado)
16/5
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ValenciaEmpateReal Madrid
1
1
3
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
W
L
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
W
W
W
W
L
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
W
D
L
W
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
L
W
W
W
W
6
SevillaSevillaSEV
125341719-218
D
L
W
L
D
7
Athletic ClubAthletic ClubATH
114431410+416
D
W
W
L
D
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
123631514+115
D
W
L
D
L
9
Racing SantanderRacing SantanderSAN
124261730-1314
W
L
W
L
D
10
AlavésAlavésALA
123451517-213
D
L
D
L
L
11
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
L
W
D
L
W
12
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
L
D
W
D
W
13
EspanyolEspanyolESP
123361314-112
D
W
L
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
W
L
D
D
W
15
GetafeGetafeGET
11335816-812
W
L
D
L
W
16
OsasunaOsasunaOSA
123361122-1112
D
L
L
W
L
17
ElcheElcheELC
112451418-410
L
W
D
D
W
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
L
L
W
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
W
L
D
D
L
20
MálagaMálagaMAL
12057923-145
L
L
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google