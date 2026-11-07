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Cómo ver Valencia vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
TBD
Ver aquí
Valencia contra Real Madrid alineaciones probables
5-4-1Formación
Valencia
VAL
4-2-3-1
Real Madrid
RMA
Once inicial
Manager
- Javier Aguirre Onaindía
- J. Mourinho
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|11
|10
|0
|1
|46
|12
|+34
|30
W
L
W
W
W
|2
|11
|9
|1
|1
|22
|8
|+14
|28
W
W
W
W
W
|3
|11
|9
|0
|2
|28
|10
|+18
|27
W
W
W
W
L
|4
|11
|7
|2
|2
|18
|15
|+3
|23
W
D
L
W
D
|5
|11
|6
|1
|4
|20
|20
|0
|19
L
W
W
W
W
|6
|12
|5
|3
|4
|17
|19
|-2
|18
D
L
W
L
D
|7
|11
|4
|4
|3
|14
|10
|+4
|16
D
W
W
L
D
|8
|12
|3
|6
|3
|15
|14
|+1
|15
D
W
L
D
L
|9
|12
|4
|2
|6
|17
|30
|-13
|14
W
L
W
L
D
|10
|12
|3
|4
|5
|15
|17
|-2
|13
D
L
D
L
L
|11
|11
|3
|3
|5
|15
|15
|0
|12
L
W
D
L
W
|12
|11
|2
|6
|3
|10
|10
|0
|12
L
D
W
D
W
|13
|12
|3
|3
|6
|13
|14
|-1
|12
D
W
L
L
D
|14
|10
|3
|3
|4
|15
|20
|-5
|12
W
L
D
D
W
|15
|11
|3
|3
|5
|8
|16
|-8
|12
W
L
D
L
W
|16
|12
|3
|3
|6
|11
|22
|-11
|12
D
L
L
W
L
|17
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
L
W
D
D
W
|18
|11
|2
|4
|5
|16
|21
|-5
|10
L
L
W
D
D
|19
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
W
L
D
D
L
|20
|12
|0
|5
|7
|9
|23
|-14
|5
L
L
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso