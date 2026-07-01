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Cómo ver USA vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre USA y Bosnia y Herzegovina se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales disponibles para ver el encuentro en live stream o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se miden este miércoles en el Levi's Stadium de Santa Clara en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El combinado nacional de Mauricio Pochettino llega al partido como líder del Grupo D, respaldado por el calor de una afición local que ha llenado los estadios a lo largo de toda la fase de grupos.

Los de Pochettino arrancaron el torneo con autoridad: un 4-1 ante Paraguay y un 2-0 frente a Australia les bastaron para certificar el primer puesto antes de la última jornada. La derrota ante Turquía por 3-2 en el cierre del grupo fue un tropiezo menor que no empañó una actuación general sólida, con doce goles marcados en tres encuentros.

Christian Pulisic sigue siendo el referente del equipo y el foco de todas las miradas. El jugador del AC Milan afronta estos octavos con la confianza propia de quien sabe que este Mundial, disputado en casa, representa la gran oportunidad de su carrera internacional. A su lado, Folarin Balogun ha respondido con dos goles en el torneo y se ha ganado un puesto en el once titular.

Bosnia y Herzegovina llega al partido tras una fase de grupos irregular pero con el mérito de haberse clasificado como uno de los mejores terceros. Los Zmajevi, dirigidos por Sergej Barbarez, cayeron con claridad ante Suiza (4-1) pero se rehízo con un 3-1 sobre Catar que les abrió la puerta a los dieciseisavos. Para este equipo, llegar hasta aquí ya es historia.

Edin Dzeko, con 40 años, continúa liderando el ataque bosnio. Su presencia en el área y su capacidad para retener el balón serán fundamentales si Bosnia pretende causar algún problema a una defensa americana que encajó tres goles en el último partido.

El ambiente en Santa Clara promete ser excepcional. Más de 200.000 espectadores acudieron a los tres partidos de la fase de grupos de Estados Unidos, y la afición local no tiene intención de bajar el ritmo ahora que empieza lo que realmente importa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de kick-off y las últimas novedades de los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino tiene previsto alinear a Matt Freese bajo palos, con una defensa formada por Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream y Antonee Robinson. En el centro del campo apuntan Weston McKennie, Tyler Adams y Malik Tillman, mientras que Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun completarían el once ofensivo. El cuerpo técnico no ha comunicado bajas por lesión ni por sanción de cara a este partido.

Por parte de Bosnia y Herzegovina, Sergej Barbarez contaría con Nikola Vasilj en portería y una línea defensiva compuesta por Amar Dedic, Tarik Muharemovic, Nikola Katic y Sead Kolasinac. El bloque de mediocampo estaría integrado por Esmir Bajraktarevic, Benjamin Tahirovic, Ivan Basic y Kerim Alajbegovic, con Edin Dzeko y Ermedin Demirovic como dupla atacante. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando bosnio. Se irá actualizando la información a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 15 C. Roldan

22 M. McKenzie Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Estados Unidos llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue una derrota por 3-2 ante Turquía en la fase de grupos del Mundial, que puso fin a su racha invicta en el torneo. Antes de ese tropiezo, los americanos habían ganado a Australia (2-0) y a Paraguay (4-1). En los amistosos previos al torneo, cayeron 2-1 ante Alemania y vencieron 3-2 a Senegal. En total, el combinado de Pochettino marcó 12 goles y encajó 9 en esos cinco partidos.

Bosnia y Herzegovina acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. El 3-1 ante Catar el pasado 24 de junio fue su mejor resultado reciente, mientras que la derrota por 4-1 frente a Suiza representa su peor actuación del período. Los Zmajevi empataron a uno con Canadá y con Panamá, y cerraron los amistosos previos con un 0-0 ante Macedonia del Norte. En esos cinco partidos, Bosnia marcó 6 goles y encajó 7.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambas selecciones data del 19 de diciembre de 2021, cuando Estados Unidos se impuso 1-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido amistoso. Antes de ese encuentro, los dos combinados empataron a cero en un amistoso celebrado en enero de 2018. El único otro precedente registrado tuvo lugar el 14 de agosto de 2013, con Bosnia como local y derrota por 3-4 ante los americanos. En el cómputo global de los tres partidos, Estados Unidos acumula dos victorias y un empate, con cinco goles a favor y tres en contra.

Clasificación

En la clasificación del Mundial, Estados Unidos terminó primero en el Grupo D, mientras que Bosnia y Herzegovina acabó tercera en el Grupo B.