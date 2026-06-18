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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B Los Angeles Stadium

Cómo ver Switzerland vs Bosnia and Herzegovina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que aparecen a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suiza y Bosnia y Herzegovina se miden este 18 de junio en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en un partido del Grupo B del Mundial 2026 que puede marcar el destino de ambas selecciones en el torneo.

Los suizos llegan a este encuentro con la herida abierta de un empate tardío y doloroso. En su debut ante Catar en Santa Clara, Murat Yakin vio cómo su equipo dominó con autoridad, acumuló 26 remates y abrió el marcador a través de Breel Embolo desde el punto de penalti, pero un gol en propia puerta de Miro Muheim en el minuto 93 les arrebató los tres puntos. La ineficacia de cara al gol costó caro.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, demostró en Toronto que no viene al Mundial a hacer turismo. Sergej Barbarez planteó un bloque bajo disciplinado y compacto que frustró a los anfitriones canadienses durante gran parte del partido, aunque Cyle Larin les igualó en el minuto 77. Un punto arrancado con carácter y con mucho trabajo defensivo.

Con los cuatro equipos del grupo empatados a un punto tras la primera jornada, este duelo en Los Ángeles es el pivote sobre el que gira todo el Grupo B. Quien gane se pone en el umbral de la clasificación; quien pierda se complica seriamente el paso a la siguiente ronda.

Granit Xhaka, capitán y motor del juego suizo, deberá elevar su nivel para romper el bloque bosnio. Enfrente, el conjunto de los Zmajevi confía en su solidez defensiva y en la velocidad de Amar Dedic en las transiciones para hacer daño a una Suiza que, pese a su dominio territorial, mostró fragilidad en los momentos decisivos.

Si quieres seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y retransmisión en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Murat Yakin dispone de todos sus efectivos para este partido y no ha confirmado bajas por lesión ni sanción. El técnico suizo apunta a un once con Gregor Kobel bajo palos; Denis Zakaria, Ricardo Rodríguez, Manuel Akanji y Nico Elvedi en defensa; Remo Freuler, Granit Xhaka y Michel Aebischer en el centro del campo; y Dan Ndoye, Breel Embolo y Ruben Vargas como referentes ofensivos.

En el bando bosnio, Sergej Barbarez tampoco registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión de cara a este encuentro. El entrenador apunta a Nikola Vasilj en portería, con una defensa formada por Sead Kolasinac, Nikola Katic, Amar Dedic y Tarik Muharemovic. Benjamin Tahirovic, Ivan Basic y Amar Memic formarían el centro del campo, con Esmir Bajraktarevic, Jovo Lukic y Ermedin Demirovic como línea atacante. Se añadirá más información sobre el estado físico de ambos equipos conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suiza llega al partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Australia el 6 de junio, mientras que su mejor actuación en ese tramo fue la goleada 4-1 sobre Jordania el 31 de mayo. En el lado negativo, una derrota 4-3 ante Alemania en marzo dejó al descubierto ciertas fisuras defensivas. Los suizos marcaron siete goles y encajaron siete en esos cinco partidos.

Bosnia y Herzegovina acumula cuatro partidos sin victoria en sus últimos cinco compromisos, con un triunfo, tres empates y una derrota. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Panamá el 6 de junio. Su única victoria en ese periodo llegó en la fase de clasificación para el Mundial ante Italia, también con un marcador de 1-1 que les dio el pase por el resultado global. Los bosnios anotaron cuatro goles y encajaron cuatro en ese quinquenio.

Historial de Enfrentamientos Directos

SUI Último partidos BIH 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Switzerland 0 - 2 Bosnia and Herzegovina 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial entre ambas selecciones en los datos disponibles se reduce a un único antecedente. En marzo de 2016, Bosnia y Herzegovina ganó 2-0 a Suiza en un amistoso disputado en territorio helvético. Aquel resultado convierte este duelo del Grupo B en solo el segundo encuentro registrado entre las dos naciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo B, Suiza ocupa la primera posición y Bosnia y Herzegovina se sitúa cuarta tras la primera jornada.